पूर्व सीएम ममता बनर्जी के एक और नेता बुरे फंसे, कोलकाता में मेस्सी को लाने वाले आयोजक ने दर्ज कराई FIR

दरअसल, विश्व के महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी को कोलकाता लाने वाले आयोजक अब पुलिस के पास पहुंच गए हैं। दिसंबर 2025 में युबा भारती क्रीड़ांगन में हुए उस हाई वोल्टेज इवेंट के बाद जो तहलका मचा था, उसकी आंच अब पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास तक पहुंच गई है।