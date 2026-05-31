TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले पर भड़के तेजस्वी, कहा- विचित्र स्थिति है, दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी किससे की जाए?

टीएमसी के नंबर दो नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी प्रभावित परिवारों से मिलने सोनारपुर पहुंचे थे। इसी दौरान एक उग्र भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें उनके ऊपर अंडे, जूते और पत्थर फेंके गए। हमले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने अभिषेक बनर्जी को पुलिस का हेलमेट पहनाकर सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इस आपाधापी में उनकी शर्ट फट गई और चश्मा भी टूट गया। हमले में घायल होने के बाद अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनका हालचाल जानने पहुंचीं।