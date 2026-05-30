इशान किशन पर किसकी होगी सबसे बड़ी बोली? झारखंड टी-20 लीग ऑक्शन आज

नियमों के अनुसार, प्रत्येक टीम को अपने स्क्वॉड में कम से कम 18 खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य होगा। ऑक्शन में सबसे अधिक चर्चा पूल-ए यानी आइकॉन खिलाड़ियों की हो रही है। इस श्रेणी में भारतीय टीम और आईपीएल में खेल चुके कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें इशान किशन, ऑलराउंडर अनुकूल रॉय, रॉबिन मिंज, कुमार कुशाग्र और तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा प्रमुख हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि नीलामी में इन खिलाड़ियों पर सबसे बड़ी बोली लग सकती है।