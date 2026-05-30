Bihar Politics: बीजेपी में जाते ही रितु का तेजस्वी पर बड़ा हमला, बोलीं- रोहिणी में क्या कमी रह गई थी?

रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव को अपने नेतृत्व शैली और कार्यशैली में सुधार लाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं से नियमित रूप से मिलना चाहिए और उनके लिए अपने घर तथा पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे हर वर्ग के लोगों, खासकर दूर-दराज से आने वाले गरीबों और कार्यकर्ताओं से आत्मीयता से मिलते थे। उनके घर के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते थे और वे कार्यकर्ताओं को सम्मान देते थे। रितु ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के बाद पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ती गई। यही दूरी आज आरजेडी की कमजोर होती स्थिति और सीटों में आई गिरावट की एक बड़ी वजह है।