Bihar Politics: ‘फोर्स भेजकर खाली करा लो’, 10 सर्कुलर रोड पर सरकार को राबड़ी की खुली चुनौती

RJD नेता राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली करना होगा (Photo-IANS)
Bihar Politics “फोर्स भेजकर खाली करा लो…” 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने से जुड़े सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती देते हुए यह बात कही। शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है।
इस नोटिस के बाद बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। शनिवार को राबड़ी देवी ने दो टूक कहा कि वह बंगला खाली नहीं करेंगी। यदि सरकार आवास खाली कराना चाहती है, तो फोर्स भेजकर खाली करवा ले।
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