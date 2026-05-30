Bihar Politics: ‘फोर्स भेजकर खाली करा लो’, 10 सर्कुलर रोड पर सरकार को राबड़ी की खुली चुनौती

Bihar Politics “फोर्स भेजकर खाली करा लो…” 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने से जुड़े सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती देते हुए यह बात कही। शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है।