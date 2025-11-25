Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Politics: राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड, जानिए उनका नया पता

Bihar Politics राबड़ी देवी को अपना सरकारी आवास, 10 सर्कुलर रोड, खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नया आवास आवंटित कर दिया है; यह आवास उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में दिया गया था, जबकि वर्तमान में वह बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 25, 2025

Bihar News:

राबड़ी देवी (फाइल फोटो)

Bihar Politics राबड़ी देवी को 20 साल बाद 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास (राबड़ी आवास) खाली करने का नोटिस मिला है। यह नोटिस बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से भेजा गया है। अब उनका आधिकारिक पता 39, हार्डिंग रोड होगा। राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में 10, सर्कुलर रोड आवंटित था, लेकिन नए नियम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास नहीं देने का प्रावधान किया गया है। इसी कारण उन्हें एमएलसी के पद के अनुसार सरकारी आवास दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला आवास आवंटन नियमों के अनुरूप लिया गया है, जिसके तहत पद के आधार पर बंगले दिए जाते हैं और पद बदलने पर आवास का आवंटन भी बदल जाता है। नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों के बंगले आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित

बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक व सरकारी आवासों से जुड़ी प्रक्रिया तेज़ हो गई है। सूत्रों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद नेता राबड़ी देवी को लेकर यह फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत, पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा, इसलिए राबड़ी देवी को अपना मौजूदा आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा। उन्हें अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से नया आवास आवंटित किया गया है, जो एमएलसी के पद के अनुसार है। यह निर्णय आवास आवंटन नियमों के अनुरूप है, जिसके तहत पद के आधार पर बंगले दिए जाते हैं और पद बदलने पर आवास भी बदलता है। नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों के बंगले आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

10 सर्कुलर रोड बिहार के राजनीति का केंद्र था

राबड़ी देवी का मौजूदा आवास, 10 सर्कुलर रोड, अभी तक बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पूरे परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का भी यह मुख्य केंद्र था। बिहार में राबड़ी देवी की सरकार के दौरान उनके भाई साधु यादव भी इसी आवास में रहते थे। अब 39 हार्डिंग रोड को राबड़ी देवी का नया आवास स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर अभी तक आरजेडी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखा है “सुशासन बाबू का विकास मॉडल? करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार की जनता के दिल से उन्हें कैसे निकाल पाएँगे? अगर स्वास्थ्य नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक क़द का ही सम्मान रखें।”

Bihar Politics: कांग्रेस के सात बागी छह साल के लिए निकाले गए, आरजेडी ने 32 को भेजा नोटिस
पटना
Rajasthan in these 5 districts Congress not appoint districts presidents Why Know what is problem

Bihar news

