Bihar Politics: राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड, जानिए उनका नया पता

राबड़ी देवी का मौजूदा आवास, 10 सर्कुलर रोड, अभी तक बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पूरे परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का भी यह मुख्य केंद्र था। बिहार में राबड़ी देवी की सरकार के दौरान उनके भाई साधु यादव भी इसी आवास में रहते थे। अब 39 हार्डिंग रोड को राबड़ी देवी का नया आवास स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर अभी तक आरजेडी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखा है “सुशासन बाबू का विकास मॉडल? करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार की जनता के दिल से उन्हें कैसे निकाल पाएँगे? अगर स्वास्थ्य नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक क़द का ही सम्मान रखें।”