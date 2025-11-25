Bihar Politics: कांग्रेस के सात बागी छह साल के लिए निकाले गए, आरजेडी ने 32 को भेजा नोटिस

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस और आरजेडी अब एक्शन मोड में आ गई हैं। कांग्रेस ने सोमवार को पार्टी के मूल सिद्धांतों, अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा के प्रति शिथिल रवैया अपनाने तथा पार्टी‑प्लेटफ़ॉर्म के बाहर लगातार भ्रामक बयान जारी करने के आरोप में सात कांग्रेस नेताओं को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। वहीं, आरजेडी नेताओं को केंद्रित कर गाना गाने वाले 32 गायकों को आरजेडी की ओर से रविवार को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।