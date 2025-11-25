Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Politics: कांग्रेस के सात बागी छह साल के लिए निकाले गए, आरजेडी ने 32 को भेजा नोटिस

Bihar Politics: बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन में समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। अब पार्टी लाइन से अलग काम करने वालों पर पार्टी एक्शन लेना शुरू कर दिया है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 25, 2025

Rajasthan in these 5 districts Congress not appoint districts presidents Why Know what is problem

कांग्रेस का झंडा। (फाइल फोटो पत्रिका)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस और आरजेडी अब एक्शन मोड में आ गई हैं। कांग्रेस ने सोमवार को पार्टी के मूल सिद्धांतों, अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा के प्रति शिथिल रवैया अपनाने तथा पार्टी‑प्लेटफ़ॉर्म के बाहर लगातार भ्रामक बयान जारी करने के आरोप में सात कांग्रेस नेताओं को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। वहीं, आरजेडी नेताओं को केंद्रित कर गाना गाने वाले 32 गायकों को आरजेडी की ओर से रविवार को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

सात कांग्रेसी निष्कासित

कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस के मूल सिद्धांतों, अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा के प्रति शिथिल रवैया अपनाने तथा पार्टी प्लेटफ़ॉर्म के बाहर लगातार अवांछित और भ्रामक बयान देने के आरोप में प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने इन सात नेताओं को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है।

ये निकाले गए

पार्टी ने जिन नेताओं को निष्कासित करने का निर्णय लिया है, उनमें कांग्रेस सेवादल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार शर्मा, प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार राजन, अति‑पिछड़ा विभाग के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कंचना कुमारी और नालंदा जिले के नेता रवि गोल्डेन शामिल हैं।

आरजेडी ने 32 को भेजा नोटिस

इधर, आरजेडी ने पार्टी के नेता को लेकर गाने वाले 32 गायकों को नोटिस भेजा है। पार्टी ने सभी को नोटिस भेजकर उनसे पूछा है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? नोटिस में कहा गया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि चुनाव से पहले आरजेडी को बदनाम करने के उद्देश्य से कई गीत जान‑बूझकर बाजार में लॉंच किए गए।

आएगी भइया की सरकार‑बनेंगे रंगदार

प्रधानमंत्री मोदी ने कैमूर की चुनावी रैली में आरजेडी के प्रचार वाले गानों का जिक्र करते हुए मंच से कहा था, “आपने आरजेडी वालों के गाने की लाइन सुनी है… ‘आएगी भइया की सरकार‑बनेंगे रंगदार’।” इस गाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी सरकार आए और रंगदारी, जंगलराज शुरू कर पाए। ‘मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में।’ ये सरकार में वापस आए तो रंगदारी वसूलेंगे। यहीं जंगलराज की आहट है। इनके प्लान से अलर्ट रहने की जरूरत है।”

रितु जायसवाल ने कसा तंज

आरजेडी की ओर से गाने पर कार्रवाई पर तंज कसते हुए रितु जायसवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, “जो पार्टी दल‑बदल कानून के तहत अपने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराने के लिए कोर्ट तक नहीं जा सकी, वही पार्टी आज यूट्यूबर्स के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। इन यूट्यूबर्स पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सीटों के बंटवारे में और सिंबल के वितरण में गड़बड़ी भी इन्हीं यूट्यूबर्स के कारण ही तो हुई थी।”

Bihar Politics: दिलीप जायसवाल के मंत्री बनते ही नए प्रदेश अध्यक्ष पर अटकलें शुरू, इन चार नामों पर चर्चा तेज
पटना
Dilip Jaiswal

Bihar news

Updated on:

25 Nov 2025 08:59 am

Published on:

25 Nov 2025 08:53 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: कांग्रेस के सात बागी छह साल के लिए निकाले गए, आरजेडी ने 32 को भेजा नोटिस

Patrika Site Logo

