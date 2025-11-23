Bihar Politics: दिलीप जायसवाल के मंत्री बनते ही नए प्रदेश अध्यक्ष पर अटकलें शुरू, इन चार नामों पर चर्चा तेज

दलित कोटा से जनक राम का नाम भी चर्चा में है। नीतीश की पिछली कैबिनेट में वे मंत्री थे, पर इस बार के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली। वर्तमान कैबिनेट में पाँच दलित मंत्री हैं। भाजपा से केवल लखेंद्र रौशन, जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी और सुनील कुमार, लोजपा से संजय पासवान, तथा हम से संतोष सुमन मांझी। जनक राम, जो पीएम नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर 2013 में बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, 2014 में गोपालगंज से भाजपा सांसद बने। 2019 में सीट जेडीयू को जाने के बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया और नीतीश सरकार में दो बार मंत्री रहे। चर्चा है कि उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि भाजपा अगला प्रदेश अध्यक्ष दलित वर्ग से बनाना चाहती है।