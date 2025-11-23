Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार : गृह विभाग के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी की नजर, भाजपा-जदयू में इनके नाम की चर्चा

बिहार: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 नवंबर को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने पर फैसला लिया जाएगा ताकि सभी 243 निर्वाचित सदस्य शपथ ले सकें और अध्यक्ष का चुनाव कर सकें।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 23, 2025

Bihar News

Bihar News: फाइल फोटो बिहार विधानसभा

बिहार चुनाव 2025 में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद घटक दल में ‘बड़े भाई’ बनने की जद्दोजहद जारी है। गृह विभाग के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच खींचतान शुरू हो गई है। दोनों ही दल अपने‑अपने कोटे से विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष पद बीजेपी के पास था, जबकि गृह विभाग जदयू के पास था। इस बार गृह विभाग के बाद बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी दावा ठोंक रही है, लेकिन जदयू यह पद छोड़ने को तैयार नहीं है।

भाजपा-जदयू आमने समाने

बीजेपी के सीनियर नेता प्रेम कुमार को इस पद के लिए दावेदार माना जा रहा है, जबकि जदयू की ओर से दामोदर रावत का नाम भी दावेदारों में शामिल है। दामोदर रावत झाझा से जदयू विधायक हैं और प्रेम कुमार गया टाउन सीट से लगातार नौवीं बार विधायक चुने गए हैं। 17वीं विधानसभा में अध्यक्ष पद बीजेपी के पास था और नंद किशोर यादव को स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

नंद किशोर यादव थे स्पीकर

भाजपा की ओर से गया टाउन सीट से लगातार नौवीं बार निर्वाचित विधायक प्रेम कुमार को अध्यक्ष पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि वे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। वहीं, जदयू की ओर से झाझा से विधायक दामोदर रावत का नाम भी दावेदारों में शामिल है। 17वीं विधानसभा में अध्यक्ष पद भाजपा के पास था और नंद किशोर यादव को स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

विधानसभा का सत्र कब?

25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया जाएगा, ताकि सभी 243 निर्वाचित सदस्य शपथ ले सकें। सूत्रों के अनुसार, 18वीं विधानसभा के लिए राज्यपाल सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। एनडीए घटक दल के एक नेता ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच अध्यक्ष पद के लिए लामबंदी तेज हो गई है। भाजपा कोटे से सीनियर नेता और विधायक प्रेम कुमार अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि जदयू ने अपने दल से दामोदर रावत का नाम आगे किया है।

रेस में बीजेपी आगे

निवर्तमान विधानसभा में भाजपा के नेता नंद किशोर यादव अध्यक्ष थे, जबकि जदयू के नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष थे। जदयू के सूत्रों का कहना है कि भाजपा के अवधेश नारायण सिंह राज्य विधान परिषद के सभापति हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू का हक बनता है। भाजपा चाहे तो उपाध्यक्ष का पद ले सकती है।

Bihar New Cabinet: सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, जानिए 'होम मिनिस्टर' पर कितने मुकदमे दर्ज?
पटना
Samrat Chaudhary

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

23 Nov 2025 07:39 am

बिहार : गृह विभाग के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी की नजर, भाजपा-जदयू में इनके नाम की चर्चा

Bihar Politics: ‘लोग सड़क पर उतर जाएंगे’, बिहार चुनाव के ठीक बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों कह दी यह बात?

Upendra Kushwaha
राष्ट्रीय

सीमांचल के ‘हीरो’ बनने चले असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को समर्थन देने की कही बात
राष्ट्रीय

CM रहते हुए पहली बार नीतीश ने छोड़ा गृह मंत्रालय, क्या चिराग के कहने पर हुआ ऐसा? अब BJP के सामने बड़ी चुनौती

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
राष्ट्रीय

Bihar New Cabinet: सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, जानिए ‘होम मिनिस्टर’ पर कितने मुकदमे दर्ज?

Samrat Chaudhary
पटना
