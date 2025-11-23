बिहार : गृह विभाग के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी की नजर, भाजपा-जदयू में इनके नाम की चर्चा

25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया जाएगा, ताकि सभी 243 निर्वाचित सदस्य शपथ ले सकें। सूत्रों के अनुसार, 18वीं विधानसभा के लिए राज्यपाल सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। एनडीए घटक दल के एक नेता ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच अध्यक्ष पद के लिए लामबंदी तेज हो गई है। भाजपा कोटे से सीनियर नेता और विधायक प्रेम कुमार अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि जदयू ने अपने दल से दामोदर रावत का नाम आगे किया है।