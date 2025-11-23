बिहार : गृह विभाग के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी की नजर, भाजपा-जदयू में इनके नाम की चर्चा

Bihar News: फाइल फोटो बिहार विधानसभा
बिहार चुनाव 2025 में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद घटक दल में ‘बड़े भाई’ बनने की जद्दोजहद जारी है। गृह विभाग के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच खींचतान शुरू हो गई है। दोनों ही दल अपने‑अपने कोटे से विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष पद बीजेपी के पास था, जबकि गृह विभाग जदयू के पास था। इस बार गृह विभाग के बाद बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी दावा ठोंक रही है, लेकिन जदयू यह पद छोड़ने को तैयार नहीं है।
बीजेपी के सीनियर नेता प्रेम कुमार को इस पद के लिए दावेदार माना जा रहा है, जबकि जदयू की ओर से दामोदर रावत का नाम भी दावेदारों में शामिल है। दामोदर रावत झाझा से जदयू विधायक हैं और प्रेम कुमार गया टाउन सीट से लगातार नौवीं बार विधायक चुने गए हैं। 17वीं विधानसभा में अध्यक्ष पद बीजेपी के पास था और नंद किशोर यादव को स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
भाजपा की ओर से गया टाउन सीट से लगातार नौवीं बार निर्वाचित विधायक प्रेम कुमार को अध्यक्ष पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि वे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। वहीं, जदयू की ओर से झाझा से विधायक दामोदर रावत का नाम भी दावेदारों में शामिल है। 17वीं विधानसभा में अध्यक्ष पद भाजपा के पास था और नंद किशोर यादव को स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया जाएगा, ताकि सभी 243 निर्वाचित सदस्य शपथ ले सकें। सूत्रों के अनुसार, 18वीं विधानसभा के लिए राज्यपाल सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। एनडीए घटक दल के एक नेता ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच अध्यक्ष पद के लिए लामबंदी तेज हो गई है। भाजपा कोटे से सीनियर नेता और विधायक प्रेम कुमार अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि जदयू ने अपने दल से दामोदर रावत का नाम आगे किया है।
निवर्तमान विधानसभा में भाजपा के नेता नंद किशोर यादव अध्यक्ष थे, जबकि जदयू के नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष थे। जदयू के सूत्रों का कहना है कि भाजपा के अवधेश नारायण सिंह राज्य विधान परिषद के सभापति हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू का हक बनता है। भाजपा चाहे तो उपाध्यक्ष का पद ले सकती है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग