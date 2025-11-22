Bihar New Cabinet: सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, जानिए ‘होम मिनिस्टर’ पर कितने मुकदमे दर्ज?

गृह विभाग की कमान मिलने के साथ ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। यूज़र सवाल उठा रहे हैं कि जिन पर स्वयं आपराधिक केस दर्ज हैं, वे कानून‑व्यवस्था पर लगाम लगा पाएँगे या नहीं, और ऐसे व्यक्ति को गृह विभाग की कमान क्यों दी जानी चाहिए। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके गृह मंत्री बनने के बाद यह मुद्दा फिर से उठ रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके द्वारा दायर चुनावी हलफनामे के अनुसार, सम्राट चौधरी पर अभी दो आपराधिक मामले लंबित हैं।