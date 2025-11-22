Bihar Minister Portfolio: कानून व्यवस्था की कमान अब सम्राट चौधरी के पास, जानिए नीतीश के पास कौन सा पावर अब भी है बरकरार

Bihar Minister Portfolio: सम्राट चौधरी को बिहार का नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है।लगभग 20 सालों में पहली बार है जब गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं रहा। NDA में इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी पुलिसिंग, लॉ एन्फोर्समेंट और इंटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेंगे। वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा इसे सम्राट चौधरी के बढ़ते राजनीतिक कद और बड़े परिवर्तनों का संकेत मानते हैं। नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में कई गठबंधनों के साथ काम किया, लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इलेक्शन तथा अन्य नॉन‑अलॉटेड विभागों के पोर्टफोलियो को अपने पास ही रखा। इस बार उन्होंने इससे समझौता किया।