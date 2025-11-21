बिहार चुनाव 2025: चाचा पारस ने दी चिराग को जीत की बधाई, पढ़िए लोजपा प्रमुख ने क्यों की चंडाल की चर्चा?

बिहार चुनाव 2025में लोजपा (आर) की जीत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान को बधाई दी है। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस की बधाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “उन्होंने कभी गाली देते हुए मुझे ‘चंडाल’ कहा था। वह भी मेरे लिए आशीर्वाद था। आज बधाई दे रहे हैं, यह भी मेरे लिए आशीर्वाद है। वे बड़े हैं।” चिराग पासवान ने शुक्रवार को पटना स्थित लोजपा(आर) के कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कहीं। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने चाचा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि चाचा पशुपति पारस ने लोजपा के साथ रामविलास पासवान के गैर‑राजनीतिक संगठन ‘दलित सेना’ को भी हड़पने का प्रयास किया था।