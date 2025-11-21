Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: चाचा पारस ने दी चिराग को जीत की बधाई, पढ़िए लोजपा प्रमुख ने क्यों की चंडाल की चर्चा?

बिहार चुनाव 2025: चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान को शानदार जीत पर बधाई दी। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी बधाई मेरे लिए आशीर्वाद है। फिर उन्होंने “चंडाल” की चर्चा क्यों की?

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 21, 2025

चिराग पासवान ने अरुण भारती को दी जिम्मेदारी (Photo-IANS)

बिहार चुनाव 2025में लोजपा (आर) की जीत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान को बधाई दी है। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस की बधाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “उन्होंने कभी गाली देते हुए मुझे ‘चंडाल’ कहा था। वह भी मेरे लिए आशीर्वाद था। आज बधाई दे रहे हैं, यह भी मेरे लिए आशीर्वाद है। वे बड़े हैं।” चिराग पासवान ने शुक्रवार को पटना स्थित लोजपा(आर) के कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कहीं। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने चाचा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि चाचा पशुपति पारस ने लोजपा के साथ रामविलास पासवान के गैर‑राजनीतिक संगठन ‘दलित सेना’ को भी हड़पने का प्रयास किया था।

पारस की बधाई पर क्यों हो रही चर्चा?

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के मुखिया पशुपति पारस की बधाई की काफी चर्चा हो रही है। पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत पर अपने भतीजे चिराग पासवान को दो बार बधाई दी। इसको लेकर सियासी हलचलें तेज़ हो गईं। पारस ने पिछले रविवार को सोशल मीडिया पर दो घंटे के भीतर दो पोस्ट साझा किए। पहले पोस्ट में उन्होंने एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं को एक साथ जीत की बधाई दी, जबकि दूसरे पोस्ट में उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान को अलग से बिहार चुनाव में जीत पर बधाई दी।¹

जद(यू) से अनबन

दरअसल, अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद नीतीश कुमार से अनबन के कारण चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। चिराग के इस फैसले से लोजपा का एनडीए गठबंधन से नाता टूट गया था। हालांकि, इस चुनाव में पार्टी ने केवल एक सीट जीती, लेकिन इसने कई निर्वाचन क्षेत्रों में जदयू की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा दिया था। जदयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के लिए लोजपा को जिम्मेदार ठहराया था।

परिवार में टूट

इधर, 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदरूनी कलह गहरा गया। जून 2021 में, जदयू के समर्थन से पारस के नेतृत्व वाले एक गुट ने चिराग के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। चिराग पासवान को ही पार्टी से बाहर कर दिया गया और वह परिवार तथा पार्टी में अलग‑थलग पड़ गए। पार्टी पर पारस और चिराग के दावे के बाद पार्टी टूट गई। पशुपति पारस ने चार सांसदों के साथ अलग होकर रालोजपा का गठन किया, जबकि चिराग पासवान ने लोजपा (आर) बनाई और अपने चाचा को पिता की विरासत पर दावे को चुनौती दी।

ये भी पढ़ें

बिहार: नीतीश कैबिनेट के ‘जींस-शर्ट वाले मिनिस्टर’ की पत्नी कौन? पढ़िए दोनों की लव स्टोरी
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

21 Nov 2025 09:09 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: चाचा पारस ने दी चिराग को जीत की बधाई, पढ़िए लोजपा प्रमुख ने क्यों की चंडाल की चर्चा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Cabinet: गृह विभाग की चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ, जानिए बिहार के गृह मंत्री के पास क्या-क्या अधिकार

bihar cabinet- samrat chaudhary
पटना

‘सवाल जहर का नहीं… तकलीफ उन्हें कि मैं फिर से जी गया’, उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में आलोचकों को दिया जवाब

Upendra Kushwaha
पटना

मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे में BJP ने मारी बाजी, गृह समेत ये विभाग आए खाते में, जानें किसे क्या मिला

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना

Bihar Politics: क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के CM? सवाल पर मां रीना पासवान ने कर दी भविष्यवाणी

पटना

Bihar Politics: कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे पप्पू यादव क्यों लेट गए जमीन पर? करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान

Bihar politics; पप्पू यादव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.