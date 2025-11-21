बिहार: नीतीश कैबिनेट के ‘जींस-शर्ट वाले मिनिस्टर’ की पत्नी कौन? पढ़िए दोनों की लव स्टोरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपक प्रकाश ने उत्तर प्रदेश की रहने वाली साक्षी मिश्रा से प्रेम विवाह किया है। साक्षी मिश्रा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एस. एन. मिश्रा की बेटी हैं। साक्षी के दो बहनें और एक भाई हैं, और उनकी माँ का निधन हो चुका है। साक्षी मिश्रा उत्तर प्रदेश के मिश्रा परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जबकि दीपक प्रकाश ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) समुदाय से आते हैं। इंटर‑कास्ट विवाह के बाद साक्षी ने दोनों जातियों को अपने नाम में जोड़कर नया नाम अपनाया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने अपनी सासू माँ स्नेहलता के प्रचार के दौरान पहली बार सार्वजनिक चर्चा में प्रवेश किया। साक्षी मिश्रा सोशल मीडिया पर सामाजिक मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय रहती हैं।