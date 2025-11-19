बिहार: नीतीश कुमार चुने गए जदयू विधायक दल के नेता, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को विधानमंडल का नेता चुना

बिहार के सीएम नीतीश कुमार। (फोटो- IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर प्रदर्शन के बाद बुधवार को हुई जेडीयू (JDU) विधायक दल की बैठक में एक बार फिर से पार्टी ने नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू ने कुल 85 सीटों पर जीत हासिल की है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारी की जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम और लगभग 20 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
इधर,बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को विधानमंडल का नेता चुना गया है। जबकि विजय सिन्हा विधानमंडल उपनेता चुन लिया गया है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे।
बिहार चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार 20 नवंबर को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने 3 मार्च 2000 को पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी, दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को, तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को, चौथी बार 22 फरवरी 2015 को, पाँचवीं बार 20 नवंबर 2015 को और छठी बार 27 जुलाई 2017 को शपथ ली थी। सातवीं बार 16 नवंबर 2020 को, आठवीं बार 10 अगस्त 2022 को और नौवीं बार 28 जनवरी 2024 को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। अब 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में धूमधाम से अपनी 10वीं शपथ लेंगे।
