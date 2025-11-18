Bihar Politics: तेज प्रताप ने लालू-राबड़ी की चर्चा कर सरकार से मांगी मदद? पढ़िए रोहिणी को लेकर क्या कुछ कहा?

Bihar Politics बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अब केंद्र और बिहार सरकार से मदद मांगी है। राबड़ी आवास में रोहिणी आचार्य के साथ कथित बदसलूकी के बाद तेज प्रताप यादव अब खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार सरकार से आग्रह है कि यदि उनके माता‑पिता (लालू और राबड़ी देवी) को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसकी जांच की जाए।