Lalu family crisis: पार्टी में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं- लालू-राबड़ी के सामने तेजस्वी ने कर दिया साफ

Lalu family crisis: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सोमवार को पटना में RJD की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी यादव के साथ-साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव,राबड़ी देवी,मीसा भारती समेत पार्टी के सभी नेता उपस्थित थे। बैठक शुरू होने के साथ ही तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव पर तेजस्वी यादव ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मैं विधायक दल का नेता नहीं, आम कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहता हूं। इस पर बैठक में थोड़ी देर के लिए सभी लोग शांत हो गए। लेकिन, लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव की बात को खारिज करते हुए उनको फिर से विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा। लालू प्रसाद के इस प्रस्ताव पर पार्टी के सभी नेताओं ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया।