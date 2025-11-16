संजय पर गिरेगी गाज या अब्दुल बारी पर एक्शन? लालू की बेटी ने कही चप्पल मरवाने की बात, सिद्दीकी के भी विरोधी सुर

बिहार चुनाव परिणाम के बाद लालू प्रसाद के परिवार से लेकर पार्टी तक में भूचाल आ गया है। रोहिणी आचार्य के तीखे तेवर के बाद आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दकी ने भी चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए इशारों में आरजेडी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय यादव पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुद्दे पर बिहार के नेताओं को आपस में बैठकर विचार करना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दकी के इस बयान के बाद राजद के अंदर इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह की तरह क्या अब अब्दुल बारी सिद्दकी को भी पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया जायेगा। शीघ्र ही पार्टी का उनके खिलाफ एक्शन दिख सकता है।