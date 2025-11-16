संजय पर गिरेगी गाज या अब्दुल बारी पर एक्शन? लालू की बेटी ने कही चप्पल मरवाने की बात, सिद्दीकी के भी विरोधी सुर

बिहार चुनाव परिणाम के बाद लालू प्रसाद के परिवार से लेकर पार्टी तक में भूचाल आ गया है। रोहिणी आचार्य के तीखे तेवर के बाद आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दकी ने भी चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए इशारों में आरजेडी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय यादव पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुद्दे पर बिहार के नेताओं को आपस में बैठकर विचार करना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दकी के इस बयान के बाद राजद के अंदर इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह की तरह क्या अब अब्दुल बारी सिद्दकी को भी पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया जायेगा। शीघ्र ही पार्टी का उनके खिलाफ एक्शन दिख सकता है।
यह पहला अवसर है जब सार्वजनिक रूप से किसी राजद नेता ने संजय यादव पर इस प्रकार का प्रहार करने का साहस किया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने जब पार्टी की मीटिंग में उनके फैसले पर सवाल खड़े किए थे तो उनको पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था। पार्टी के सीनियर नेता जगदानंद सिंह भी पिछले कई माह से पार्टी की किसी बैठक में नहीं आ रह हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वह भी संजय यादव के व्यवहार से नाराज चल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने पार्टी में अपनी सक्रियता कम कर दी।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से पहले किसी सीनियर नेता से बात नहीं की गई। संजय यादव की मर्जी से पार्टी में टिकट का बंटवारा हुआ। कई नामों पर पार्टी और परिवार के सदस्यों की असहमति के बावजूद संजय यादव ने किसी की नहीं सुनी और अपने हिसाब से टिकट का बंटवारा किया। इससे परिवार के साथ-साथ पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया। अब चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी और परिवार में संजय यादव के खिलाफ आक्रोश है। तेजस्वी यादव जब उनके बचाव में सामने आए तो पार्टी और परिवार में भूचाल आ गया।
लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह खुल कर सामने आ गया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं अब राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। इसके कुछ ही देर बाद वह राबड़ी आवास से निकल गईं। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा, “हार का कारण पूछने पर घर से बाहर कर दिया जाता है और आपके ऊपर चप्पल उठाया जाता है। इसलिए मैं अब अपने घर और परिवार को छोड़कर जा रही हूं।”
रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज का नाम लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि इन्हीं दोनों ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा है। इससे पहले भी उन्होंने संजय यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वे अक्सर उनको जयचंद कहकर बुलाते रहे हैं। अब यह देखना होगा कि लालू प्रसाद परिवार और पार्टी में संजय यादव के विरोध के बाद उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं या फिर अब्दुल बारी सिद्दकी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है।
