Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

संजय पर गिरेगी गाज या अब्दुल बारी पर एक्शन? लालू की बेटी ने कही चप्पल मरवाने की बात, सिद्दीकी के भी विरोधी सुर

रोहिणी आचार्य ने पटना में पत्रकारों से कहा, “आप हर सवाल का जवाब संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए… सवाल करने पर आपको बदनाम किया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठाया जाएगा।”

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 16, 2025

बिहार चुनाव परिणाम के बाद लालू प्रसाद के परिवार से लेकर पार्टी तक में भूचाल आ गया है। रोहिणी आचार्य के तीखे तेवर के बाद आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दकी ने भी चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए इशारों में आरजेडी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय यादव पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुद्दे पर बिहार के नेताओं को आपस में बैठकर विचार करना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दकी के इस बयान के बाद राजद के अंदर इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह की तरह क्या अब अब्दुल बारी सिद्दकी को भी पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया जायेगा। शीघ्र ही पार्टी का उनके खिलाफ एक्शन दिख सकता है।

सवाल करने पर पदमुक्त कर दिए गए

यह पहला अवसर है जब सार्वजनिक रूप से किसी राजद नेता ने संजय यादव पर इस प्रकार का प्रहार करने का साहस किया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने जब पार्टी की मीटिंग में उनके फैसले पर सवाल खड़े किए थे तो उनको पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था। पार्टी के सीनियर नेता जगदानंद सिंह भी पिछले कई माह से पार्टी की किसी बैठक में नहीं आ रह हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वह भी संजय यादव के व्यवहार से नाराज चल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने पार्टी में अपनी सक्रियता कम कर दी।

पार्टी के सीनियर नेताओं के विरोध के बाद भी बांट दिए टिकट

पार्टी सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से पहले किसी सीनियर नेता से बात नहीं की गई। संजय यादव की मर्जी से पार्टी में टिकट का बंटवारा हुआ। कई नामों पर पार्टी और परिवार के सदस्यों की असहमति के बावजूद संजय यादव ने किसी की नहीं सुनी और अपने हिसाब से टिकट का बंटवारा किया। इससे परिवार के साथ-साथ पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया। अब चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी और परिवार में संजय यादव के खिलाफ आक्रोश है। तेजस्वी यादव जब उनके बचाव में सामने आए तो पार्टी और परिवार में भूचाल आ गया।

सवाल करने पर चप्पल उठाया जाता है

लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह खुल कर सामने आ गया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं अब राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। इसके कुछ ही देर बाद वह राबड़ी आवास से निकल गईं। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा, “हार का कारण पूछने पर घर से बाहर कर दिया जाता है और आपके ऊपर चप्पल उठाया जाता है। इसलिए मैं अब अपने घर और परिवार को छोड़कर जा रही हूं।”

संजय पर होगा एक्शन?

रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज का नाम लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि इन्हीं दोनों ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा है। इससे पहले भी उन्होंने संजय यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वे अक्सर उनको जयचंद कहकर बुलाते रहे हैं। अब यह देखना होगा कि लालू प्रसाद परिवार और पार्टी में संजय यादव के विरोध के बाद उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं या फिर अब्दुल बारी सिद्दकी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: हार के बाद टूटा लालू का परिवार, क्या RJD भी होगी दो फाड़?
पटना
बिहार चुनाव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

16 Nov 2025 07:47 am

Published on:

16 Nov 2025 07:40 am

Hindi News / Bihar / Patna / संजय पर गिरेगी गाज या अब्दुल बारी पर एक्शन? लालू की बेटी ने कही चप्पल मरवाने की बात, सिद्दीकी के भी विरोधी सुर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election Result: खुद तो डूबे PK पर 35 सीटों पर किया ‘खेला’, 236 सीटों पर जमानत जब्त का भी बनाया रेकॉर्ड

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

Bihar Election Results: बिहारी ‘सिंघम’ का चुनाव में हुआ बुरा हाल, Ex IPS को दोनों सीटों पर मिली शिकस्त

राष्ट्रीय

BJP से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री RK Singh ने तोड़ी चुप्पी, कहा- एंटी पार्टी नहीं…

RK Singh ने बीजेपी से दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय

‘वो फिल्मों में काम करें, मैं जनता की सेवा करूंगी’, खेसारी को हराने के बाद पहली बार बोलीं छोटी कुमारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ छोटी कुमारी
पटना

हत्या समेत कई मामलों में आरोपी रमीज नेमत कौन? जिसका रोहिणी आचार्या ने अपने पोस्ट में लिया नाम

तेजस्वी यादव के साथ रमीज नेमत
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.