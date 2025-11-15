बिहार चुनाव: हार के बाद टूटा लालू का परिवार, क्या RJD भी होगी दो फाड़?

चुनाव परिणामों के तत्काल बाद लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने X पर एक पोस्ट साझा करते हुए राजनीति से सन्यास और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया। रोहिणी ने सीधे तौर पर कहा, "संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।" रोहिणी ने पहले सितंबर 2025 में तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव को तेजस्वी के ठीक आगे की सीट पर बैठाने पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई थी। इसके बाद उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया और कुछ समय के लिए सिंगापुर चली गईं।​