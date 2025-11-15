Patrika LogoSwitch to English

‘तेजस्वी घमंडी है… RJD 25 पर रुकेगी’, टिकट कटते ही मदन शाह ने दिया था श्राप, फिर से वायरल हुआ वीडियो

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और ताजद मात्र 25 सीटों पर सिमट चुकी है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजद के पूर्व प्रत्याशी ख रहे हैं कि इस चुनाव में राजद 25 सीटों पर सिमट जाएगी। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 15, 2025

राबड़ी आवास के बाहर मदन शाह

राबड़ी आवास के बाहर मदन शाह

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मधुबन विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार रह चुके मदन शाह का है। इस वीडियो में वो विधानसभा चुनाव 2025 के लिए टिकट कटने के बाद भावुक होकर नाटकीय अंदाज़ में ज़मीन पर लेटते, रोते और राजद के केवल 25 सीटों पर सिमट जाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। चुनााव परिणाम आने के बाद, जब राजद को वाकई 25 सीटें मिलीं, तो यह वीडियो दोबारा ट्रेंड में आ गया और सोशल मीडिया पर इसे भविष्यवाणी और श्राप बता कर शेयर किया जा रहा है।

क्या है वायरल वीडियो की पूरी कहानी?

वायरल क्लिप उस समय का है जब चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर हलचल तेज थी। टिकट के लिए मदन शाह भी राजधानी पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंचे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। वीडियो में मदन शाह राबड़ी आवास के बाहर रोते हुए अपना कुर्ता फाड़ते दिखाई देते हैं और बीच सड़क पर लेटकर अपने साथ कथित अन्याय का विरोध करते नजर आते हैं। वीडियो उस समय भी काफी चर्चा में रहा था, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद यह एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

तेजस्वी घमंडी है… जनता से मिलता भी नहीं

शाह के वायरल वीडियो में वे तेजस्वी यादव के बारे में भी कड़े शब्दों में बोलते हुए दिखाई देते हैं और दावा करते हैं कि पार्टी नेतृत्व आम कार्यकर्ताओं या जनता से दूरी बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने कहा था कि “ऐसी राजनीति से पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी।” चुनाव नतीजे आने के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स एक बार फिर से इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं।

1990 से पार्टी में, टिकट न मिलने पर गहरा आघात

उस व्यक्त मदन शाह ने मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि वे 1990 से राजद से जुड़े हैं और लगातार सक्रिय रहते हुए पार्टी संगठन में योगदान देते रहे। 2020 चुनाव में वे करीब 2,000 वोटों के अंतर से हार गए थे, जिसके बाद उन्हें विश्वास था कि इस बार टिकट तय रूप से उन्हें ही मिलेगा। उस समय मदन शाह ने राजद के ही कुछ नेताओं पर टिकट के लिए पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया था। उनका कहना था कि उनसे ₹2 करोड़ 70 लाख की राशि की मांग की गई, जो उनके लिए असंभव थी।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Nov 2025 03:45 pm

Hindi News / Bihar / Patna / 'तेजस्वी घमंडी है… RJD 25 पर रुकेगी', टिकट कटते ही मदन शाह ने दिया था श्राप, फिर से वायरल हुआ वीडियो

