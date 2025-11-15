‘तेजस्वी घमंडी है… RJD 25 पर रुकेगी’, टिकट कटते ही मदन शाह ने दिया था श्राप, फिर से वायरल हुआ वीडियो

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मधुबन विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार रह चुके मदन शाह का है। इस वीडियो में वो विधानसभा चुनाव 2025 के लिए टिकट कटने के बाद भावुक होकर नाटकीय अंदाज़ में ज़मीन पर लेटते, रोते और राजद के केवल 25 सीटों पर सिमट जाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। चुनााव परिणाम आने के बाद, जब राजद को वाकई 25 सीटें मिलीं, तो यह वीडियो दोबारा ट्रेंड में आ गया और सोशल मीडिया पर इसे भविष्यवाणी और श्राप बता कर शेयर किया जा रहा है।