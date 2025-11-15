CM आवास पर बढ़ी हलचल, नीतीश कुमार ने JDU विधायकों को तुरंत बुलाया पटना, क्या होगा कोई बड़ा फैसला?

सीएम नीतीश कुमार (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद नेतृत्व और सरकार गठन के अगले चरण को लेकर शनिवार से ही चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JDU के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को तत्काल पटना पहुंचने का निर्देश दिया है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, अगले 24 घंटे के भीतर JDU विधायक दल की बैठक होने की संभावना है और इसी के लिए नीतीश कुमार ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पटना तलब किया है। इस बैठक में नेतृत्व, सरकार गठन की प्रक्रिया, गठबंधन समन्वय और आगामी प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन हालात इस ओर संकेत करते हैं कि नई सरकार की रूपरेखा के संबंध में इस बैठक में चर्चा हो सकती है और कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है।
NDA ने बिहार में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जिसके बाद राज्य में स्थिर सरकार बनने का मार्ग साफ दिखाई देता है। इसके बावजूद बार-बार यह सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? इस पर भाजपा नेता और वर्तमान सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन ने कहा, "कहीं कोई इफ और बट नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे।" वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "बिहार में सीएम नीतीश थे और रहेंगे, मुख्यमंत्री का कोई वेकेंसी नहीं है, जल्द ही सभी लोगों को खुशखबरी दी जाएगी।" दोनों नेताओं ने यह बयान सीएम आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दिया है।
शनिवार सुबह राजनीतिक गतिविधि और तेज हुई, जब LJP (RV) प्रमुख चिराग पासवान अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ सीएम आवास पहुंचे। मुलाकात लगभग 25–30 मिनट चली, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि यह औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें चुनाव परिणाम और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। चिराग पासवान ने बताया कि जदयू और LJP (RV) ने कई क्षेत्रों में एक-दूसरे का समर्थन किया है, इस जीत का श्रेय संयुक्त प्रयासों को जाता है। जब मुख्यमंत्री पद पर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसे गठबंधन नेतृत्व पर छोड़ दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
शनिवार की सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं का आना-जाना जारी है। सबसे पहले सुबह सुबह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा एक लिस्ट लेकर सीएम आवास पहुंचे। इसके बाद केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री नितिन नवीन, मंत्री श्रवण कुमार और पूर्व मंत्री श्याम रजक सहित कई अन्य नेता भी सीएम आवास पहुंचे। इसी तरह सुबह से नेताओं का आना जाना लगा हुआ है।
