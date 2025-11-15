CM आवास पर बढ़ी हलचल, नीतीश कुमार ने JDU विधायकों को तुरंत बुलाया पटना, क्या होगा कोई बड़ा फैसला?

NDA ने बिहार में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जिसके बाद राज्य में स्थिर सरकार बनने का मार्ग साफ दिखाई देता है। इसके बावजूद बार-बार यह सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? इस पर भाजपा नेता और वर्तमान सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन ने कहा, "कहीं कोई इफ और बट नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे।" वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "बिहार में सीएम नीतीश थे और रहेंगे, मुख्यमंत्री का कोई वेकेंसी नहीं है, जल्द ही सभी लोगों को खुशखबरी दी जाएगी।" दोनों नेताओं ने यह बयान सीएम आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दिया है।