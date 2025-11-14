Bihar Election Result: अनंत सिंह ने तीसरी बार जेल से जीता मोकामा, 5 प्रत्याशियों से ज्यादा लोगों ने दबाया NOTA

अनंत सिंह के समर्थकों में उनकी जीत को लेकर जबरदस्त उत्साह और जुनून देखा गया। पटना स्थित उनके आवास पर पिछले तीन दिनों से जश्न की तैयारियां चल रही थीं, जिसमें 50,000 लोगों के लिए खाना बनवाया जा चुका था और 2 लाख रसगुल्ले तैयार किए गए थे। उनके घर के बाहर लगा एक पोस्टर 'जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा' चुनाव माहौल का सबसे लोकप्रिय नारा बन गया था। यह नारा एक भावनात्मक अपील थी - अनंत सिंह जेल में थे, लेकिन उनके समर्थक विश्वास करते थे कि उनकी जीत उन्हें सजा से मुक्त कर सकती है। काउंटिंग के दौरान भी समर्थक बड़ी LED स्क्रीन पर रुझान देखते रहे और हर बढ़त के साथ माहौल और गरमाता गया।