Bihar Election Result: शुरुआती रुझानों में NDA को बहुमत, JDU कार्यालय में फूटने लगे पटाखे, लड्डू भी मंगवाए गए

जदयू नेताओं ने दावा किया कि जनता ने इस बार खुले मन से विकास मॉडल को वोट दिया है। पार्टी के नेता छोटू सिंह ने कहा, "हमलोग अभी से नहीं, 6 महिना पहले से जीत का जश्न मना रहे हैं। जनता ने दोबारा नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया है। एनडीए मतलब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, जनता ने सबको मिलकर वोट दिया है।" जदयू दफ्तर में मौजूद कई नेताओं का कहना है कि इस बार के रुझानों ने पहले ही साफ कर दिया है कि एनडीए की सरकार बननी लगभग तय है और यह जीत बिहार के विकास और स्थिरता के नाम पर है।