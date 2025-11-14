Bihar Election Result: शुरुआती रुझानों में NDA को बहुमत, JDU कार्यालय में फूटने लगे पटाखे, लड्डू भी मंगवाए गए

लड्डू बांटते जदयू नेता छोटू सिंह
Bihar Election Result:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और सामने आए शुरुआती रुझानों ने राजधानी पटना में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। अभी आधिकारिक नतीजे भले दूर हों, लेकिन जिस तरह से रुझानों में NDA भारी बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है, उससे जदयू प्रदेश कार्यालय में माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा हो गया है। जैसे ही एनडीए को बढ़त मिलती दिखी जदयू ऑफिस के बाहर पटाखे फूटने लगे और लड्डू की प्लेटें सज गईं।
जदयू कार्यालय में मौजूद नेता और कार्यकर्ता सुबह से ही टीवी स्क्रीन पर चिपके हुए थे। 11:30 बजे तक जब रुझानों में जदयू 75 सीटों पर आगे और भाजपा 82 पर बढ़त बनाए दिखी, तो समर्थकों का जोश एकदम चरम पर पहुंच गया।
जदयू नेताओं ने दावा किया कि जनता ने इस बार खुले मन से विकास मॉडल को वोट दिया है। पार्टी के नेता छोटू सिंह ने कहा, "हमलोग अभी से नहीं, 6 महिना पहले से जीत का जश्न मना रहे हैं। जनता ने दोबारा नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया है। एनडीए मतलब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, जनता ने सबको मिलकर वोट दिया है।" जदयू दफ्तर में मौजूद कई नेताओं का कहना है कि इस बार के रुझानों ने पहले ही साफ कर दिया है कि एनडीए की सरकार बननी लगभग तय है और यह जीत बिहार के विकास और स्थिरता के नाम पर है।
जदयू नेता छोटू सिंह ने पटाखों के शोर के बीच कहा, “हमने पहले ही कहा था कि 14 नवंबर के बाद विपक्ष के लोग घर में बंद हो जाएंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, विपक्ष क्या करेगा? तालाब में जाकर मछली मारे? बिहार चलाने के लिए पुल-पुलिया, सड़क, अस्पताल, विश्वविद्यालय चाहिए। ये काम नीतीश कुमार ने किया है।" उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार के सामने बिल क्लिंटन पीछे हो जाएंगे। तेजस्वी यादव क्या चीज़ हैं।"
निर्वाचन आयोग के डेटा के अनुसार 11:30 बजे तक के रुझान में JDU 75 सीट पर आगे, BJP को 82 सीट पर बढ़त और चिराग पासवान की LJP(R) 22 सीट पर आगे चल रही थी। ग़ौरतलब है कि जदयू और भाजपा दोनों ने इस बार 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में शुरुआती रुझानों में दोनों की मजबूत पकड़ NDA को आराम से बहुमत दिलाती दिख रही है।
जदयू दफ्तर में सुबह से ही भारी भीड़ है। समर्थक ढोल-नगाड़े लेकर पहुंच गए हैं और अंदर बड़ी स्क्रीन पर रुझानों का लाइव अपडेट चलते ही हर थोड़ी देर पर तालियों और नारों की आवाज़ गूंज रही है। कार्यालय के बाहर भारी पुलिस व्यवस्था भी की गई है, ताकि जश्न में कोई अव्यवस्था न हो। लेकिन अभी तक माहौल शांतिपूर्ण और उत्साह से भरा रहा। जहां जदयू के दफ्तर में जश्न का माहौल है, वहीं विपक्षी कैंप में सन्नाटा पसरा हुआ है। शुरुआती रुझान विपक्षी दलों के लिए उम्मीदों जैसा बिल्कुल नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग