Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election Result: शुरुआती रुझानों में NDA को बहुमत, JDU कार्यालय में फूटने लगे पटाखे, लड्डू भी मंगवाए गए

Bihar Election Result: बिहार की 243 सीटों के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए की भारी जीत दिख रही है। रुझान के सामने आते ही जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल है। लड्डू मंगवाए जा रहे हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 14, 2025

bihar election result

लड्डू बांटते जदयू नेता छोटू सिंह

Bihar Election Result:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और सामने आए शुरुआती रुझानों ने राजधानी पटना में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। अभी आधिकारिक नतीजे भले दूर हों, लेकिन जिस तरह से रुझानों में NDA भारी बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है, उससे जदयू प्रदेश कार्यालय में माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा हो गया है। जैसे ही एनडीए को बढ़त मिलती दिखी जदयू ऑफिस के बाहर पटाखे फूटने लगे और लड्डू की प्लेटें सज गईं।

जदयू कार्यालय में मौजूद नेता और कार्यकर्ता सुबह से ही टीवी स्क्रीन पर चिपके हुए थे। 11:30 बजे तक जब रुझानों में जदयू 75 सीटों पर आगे और भाजपा 82 पर बढ़त बनाए दिखी, तो समर्थकों का जोश एकदम चरम पर पहुंच गया।

छह महीने पहले से जीत का था इंतजार - जदयू नेता

जदयू नेताओं ने दावा किया कि जनता ने इस बार खुले मन से विकास मॉडल को वोट दिया है। पार्टी के नेता छोटू सिंह ने कहा, "हमलोग अभी से नहीं, 6 महिना पहले से जीत का जश्न मना रहे हैं। जनता ने दोबारा नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया है। एनडीए मतलब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, जनता ने सबको मिलकर वोट दिया है।" जदयू दफ्तर में मौजूद कई नेताओं का कहना है कि इस बार के रुझानों ने पहले ही साफ कर दिया है कि एनडीए की सरकार बननी लगभग तय है और यह जीत बिहार के विकास और स्थिरता के नाम पर है।

नीतीश के सामने बिल क्लिंटन भी फेल- छोटू सिंह

जदयू नेता छोटू सिंह ने पटाखों के शोर के बीच कहा, “हमने पहले ही कहा था कि 14 नवंबर के बाद विपक्ष के लोग घर में बंद हो जाएंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, विपक्ष क्या करेगा? तालाब में जाकर मछली मारे? बिहार चलाने के लिए पुल-पुलिया, सड़क, अस्पताल, विश्वविद्यालय चाहिए। ये काम नीतीश कुमार ने किया है।" उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार के सामने बिल क्लिंटन पीछे हो जाएंगे। तेजस्वी यादव क्या चीज़ हैं।"

NDA का शानदार प्रदर्शन

निर्वाचन आयोग के डेटा के अनुसार 11:30 बजे तक के रुझान में JDU 75 सीट पर आगे, BJP को 82 सीट पर बढ़त और चिराग पासवान की LJP(R) 22 सीट पर आगे चल रही थी। ग़ौरतलब है कि जदयू और भाजपा दोनों ने इस बार 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में शुरुआती रुझानों में दोनों की मजबूत पकड़ NDA को आराम से बहुमत दिलाती दिख रही है।

JDU कार्यालय बना जश्न का मैदान

जदयू दफ्तर में सुबह से ही भारी भीड़ है। समर्थक ढोल-नगाड़े लेकर पहुंच गए हैं और अंदर बड़ी स्क्रीन पर रुझानों का लाइव अपडेट चलते ही हर थोड़ी देर पर तालियों और नारों की आवाज़ गूंज रही है। कार्यालय के बाहर भारी पुलिस व्यवस्था भी की गई है, ताकि जश्न में कोई अव्यवस्था न हो। लेकिन अभी तक माहौल शांतिपूर्ण और उत्साह से भरा रहा। जहां जदयू के दफ्तर में जश्न का माहौल है, वहीं विपक्षी कैंप में सन्नाटा पसरा हुआ है। शुरुआती रुझान विपक्षी दलों के लिए उम्मीदों जैसा बिल्कुल नहीं है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election Result: अनंत सिंह से ओसामा शहाब तक… शुरुआती रुझान में बाहुबलियों की सीटों पर कौन आगे-कौन पीछे?
पटना
Bihar Election Result, eci bihar election result 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

14 Nov 2025 12:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election Result: शुरुआती रुझानों में NDA को बहुमत, JDU कार्यालय में फूटने लगे पटाखे, लड्डू भी मंगवाए गए

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: जीत के करीब पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: परिणामों के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार, लोगों ने कहा – ‘तेजस्वी तुमसे न हो पाएगा’

viral memes on election result
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव परिणाम विश्लेषण: बड़ी जीत के बाद भी नीतीश के सामने आने वाली है एक बड़ी मुश्किल!

राष्ट्रीय

‘पहले लडे़ थे गोरों से अब लड़ेंगे वोट चोरों से’, बिहार काउंटिंग अपडेट के बीच कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव नतीजों पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान आया सामने, जानिए क्या बोले

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.