Bihar Election Result: अनंत सिंह से ओसामा शहाब तक… शुरुआती रुझान में बाहुबलियों की सीटों पर कौन आगे-कौन पीछे?

Bihar Election Result:बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और बाहुबली उम्मीदवारों वाली सीटों पर रोमांच चरम पर है। शुरुआती रुझानों में मोकामा में अनंत सिंह, तरारी में विशाल प्रशांत और रघुनाथपुर में ओसामा शहाब ने बढ़त बना ली है। वहीं दानापुर से जेल में बंद रीतलाल यादव शुरुआती राउंड में आगे चल रहे थे, लेकिन बाद के राउंड में भाजपा के रामकृपाल यादव बढ़त ले गए। कुल 243 सीटों में से लगभग 15 सीटें ऐसी हैं, जहां से बाहुबली प्रत्याशी या उनके परिवार के सदस्य मैदान में हैं, जिनमें 8 NDA से और 7 महागठबंधन के टिकट पर लड़ रहे हैं।