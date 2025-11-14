Bihar Election: मतगणना के बीच बढ़ाई गई सीएम आवास की सुरक्षा, गोरखा बटालियन को किया गया तैनात

मतगणना के दिन आमतौर पर राजनीतिक दलों के समर्थकों की भीड़ नेताओं के घरों के बाहर जुटती है। इस दौरान जश्न, नारेबाजी या अप्रत्याशित तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई है। गोरखा बटालियन की मौजूदगी सुनिश्चित करती है कि हाई-सिक्योरिटी ज़ोन में कोई अवांछित गतिविधि, भीड़भाड़ या गड़बड़ी न हो। सीएम आवास के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर कड़ी निगरानी है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में स्कैनिंग, पेट्रोलिंग और निगरानी तेज कर दी है।