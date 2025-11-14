Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election: मतगणना के बीच बढ़ाई गई सीएम आवास की सुरक्षा, गोरखा बटालियन को किया गया तैनात

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के बीच राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास की सुरक्षा में भी भारी बढ़ोतरी की गई है।

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 14, 2025

bihar election

सीएम आवास के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना शुरू हो गई है, कुछ घंटों में सभी सीटों पर तस्वीर साफ होने लगेगी। मतगणना शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार ने राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास के बाहर सुरक्षा का दायरा व्यापक रूप से बढ़ाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, सीएम आवास पर BMP-1 की गोरखा बटालियन के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। यह कदम उस वक्त उठाया गया है जब पूरे राज्य में 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों से राजनीतिक माहौल बेहद गरम हो गया है।

CM आवास पर क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा?

मतगणना के दिन आमतौर पर राजनीतिक दलों के समर्थकों की भीड़ नेताओं के घरों के बाहर जुटती है। इस दौरान जश्न, नारेबाजी या अप्रत्याशित तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई है। गोरखा बटालियन की मौजूदगी सुनिश्चित करती है कि हाई-सिक्योरिटी ज़ोन में कोई अवांछित गतिविधि, भीड़भाड़ या गड़बड़ी न हो। सीएम आवास के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर कड़ी निगरानी है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में स्कैनिंग, पेट्रोलिंग और निगरानी तेज कर दी है।

46 केंद्रों पर काउंटिंग जारी, दोपहर तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद

राज्य के 46 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, जिसके लगभग 30 मिनट बाद EVM की परतें खुलनी शुरू होंगी। चुनाव आयोग का कहना है कि दोपहर तक स्थिति काफी स्पष्ट होगी और सत्ता किसके हाथ में जाएगी, यह भी तय हो जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतगणना निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए।

image

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

14 Nov 2025 08:31 am

14 Nov 2025 08:30 am

