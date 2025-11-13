Bihar Election: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हुए शामिल

राजद नेता तेजस्वी यादव। (Photo-IANS)
Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से ठीक एक दिन पहले राजधानी पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजद नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए।
इस बैठक में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी, भाकपा (माले) के महासचिव दिपांकर भट्टाचार्य, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू और अन्य घटक दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक में राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह भी शामिल हुए। जो आज ही अपने भड़काऊ बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं।
सूत्रों से मिली जानाकारी के अनुसार इस बैठक में सभी नेताओं ने मिलकर मतगणना के दौरान की रणनीति, एजेंटों की तैनाती, संभावित रुझानों पर प्रतिक्रिया और प्रशासनिक समन्वय जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
इससे पहले बुधवार रात तेजस्वी यादव ने सभी पार्टी प्रत्याशियों और जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और सभी को काउंटिंग हॉल में शांति और प्रोफेशनलिज्म के साथ मौजूद रहने की सलाह दी थी।
इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, “लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता उत्साह, उम्मीद और विश्वास के साथ तैयार है। हम सबको सतर्क, सचेत और सावधान रहना होगा। कोई भी अनुचित या असंवैधानिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार और बिहारी लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। कुल 2600 से अधिक प्रत्याशी इस चुनाव में मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद होगा। 6 और 11 नवंबर को हुए मतदान में राज्य भर के लगभग 5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और इसके आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी।
