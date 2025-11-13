Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हुए शामिल

Bihar Election: बिहार का अगला सीएम कौन होगा? शुक्रवार को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन मतगणना से पहले सियासी हलचल बढ़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने देर शाम अपने सरकारी आवास पर महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 13, 2025

राजद नेता तेजस्वी यादव। (Photo-IANS)

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से ठीक एक दिन पहले राजधानी पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजद नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए।

तेजस्वी के आवास पर जुटे महागठबंधन के नेता

इस बैठक में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी, भाकपा (माले) के महासचिव दिपांकर भट्टाचार्य, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू और अन्य घटक दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक में राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह भी शामिल हुए। जो आज ही अपने भड़काऊ बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं।

सूत्रों से मिली जानाकारी के अनुसार इस बैठक में सभी नेताओं ने मिलकर मतगणना के दौरान की रणनीति, एजेंटों की तैनाती, संभावित रुझानों पर प्रतिक्रिया और प्रशासनिक समन्वय जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रत्याशियों से भी की चर्चा

इससे पहले बुधवार रात तेजस्वी यादव ने सभी पार्टी प्रत्याशियों और जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और सभी को काउंटिंग हॉल में शांति और प्रोफेशनलिज्म के साथ मौजूद रहने की सलाह दी थी।

इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, “लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता उत्साह, उम्मीद और विश्वास के साथ तैयार है। हम सबको सतर्क, सचेत और सावधान रहना होगा। कोई भी अनुचित या असंवैधानिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार और बिहारी लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”

कल होगा फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। कुल 2600 से अधिक प्रत्याशी इस चुनाव में मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद होगा। 6 और 11 नवंबर को हुए मतदान में राज्य भर के लगभग 5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और इसके आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: मतगणना से पहले RJD आश्वस्त, मनोज झा बोले- 18 को नीतीश देंगे तेजस्वी को आशीर्वाद
पटना
RJD Leader Manoj Jha

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेजस्वी यादव

13 Nov 2025 08:42 pm

Bihar Election: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हुए शामिल

अनंत Vs सूरजभान: रिजल्ट से पहले बाहुबलियों के घर महाभोज, ‘छोटे सरकार’ का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

पटना

Bihar Election Result: कैसे होती है वोटों की गिनती? जानें बिहार चुनाव परिणाम का प्रोसेस

14 नवंबर को बिहार में होगी मतगणना
राष्ट्रीय

Bihar Election: ‘नेपाल-बांग्लादेश जैसा नजारा…’ वाले बयान पर बुरे फंसे RJD MLC, DGP ने दिए कार्रवाई के आदेश

Bihar Election
पटना

Bihar Election: मतगणना से पहले ही BJP दफ्तर में जश्न की तैयारी, कोलकाता से फूल और मनेर के 500 किलो लड्डू का ऑर्डर

bihar election
पटना
