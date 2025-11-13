Bihar Election: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हुए शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। कुल 2600 से अधिक प्रत्याशी इस चुनाव में मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद होगा। 6 और 11 नवंबर को हुए मतदान में राज्य भर के लगभग 5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और इसके आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी।