Bihar Election: मतगणना से पहले RJD आश्वस्त, मनोज झा बोले- 18 को नीतीश देंगे तेजस्वी को आशीर्वाद

राजद नेता ने एग्जिट पोल में एनडीए को दिखाई जा रही बढ़त पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल का इतिहास गवाह है कि यह हमेशा सटीक नहीं होता। मनोज झा ने कहा, “साल 2015 में भी उन्होंने पटाखे फोड़ दिए थे, लेकिन जब नतीजे आए तो सारे पटाखे हमारे घर भेज दिए गए।” उन्होंने दावा किया कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। जनता ने शांति और संयम के साथ वोट किया है, और नतीजे सब कुछ बता देंगे। मनोज झा ने यह भी कहा कि बिहार के लोगों ने रोजगार और शिक्षा के लिए वोट किया है, और यह जनादेश निश्चित रूप से बदलाव का होगा।