Bihar Election: मतगणना से पहले अचानक JDU ऑफिस क्यों पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष? MLC संजय गांधी से की मुलाकात

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात पर भरोसा जताया कि बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए गठबंधन पर अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा, "2025 का चुनाव विकास और स्थिरता के मुद्दे पर लड़ा गया है। जनता ने NDA सरकार को दोबारा सत्ता में लाने का मन बना लिया है। अब जनादेश EVM में बंद है और 14 नवंबर को इसका फैसला सबके सामने होगा।” जायसवाल ने दावा किया कि चुनाव के दौरान राज्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना या सत्ता विरोधी लहर देखने को नहीं मिली, बल्कि मतदाता पूरी शांति और जिम्मेदारी के साथ मतदान में शामिल हुए।