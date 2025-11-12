Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR दर्ज, होटल में ठहरने से जुड़ा है मामला, काराकाट से लड़ रही हैं चुनाव

Bihar Election: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उनके साथ माता-पिता, भाई-बहन समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला 11 नवंबर की रात बिना अनुमति के होटल में ठहरने से जुड़ा हुआ है। निर्वाची पदाधिकारी प्रभात कुमार ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिक्रमगंज पुलिस ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी है।