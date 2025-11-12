Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR दर्ज, होटल में ठहरने से जुड़ा है मामला, काराकाट से लड़ रही हैं चुनाव

Bihar Election: काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर बिक्रमगंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। बिक्रमगंज एसडीओ द्वारा यह मामला दर्ज कराया गया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 12, 2025

jyoti singh

ज्योति सिंह (Photo- Instagram /jyotipsingh999)

Bihar Election: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उनके साथ माता-पिता, भाई-बहन समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला 11 नवंबर की रात बिना अनुमति के होटल में ठहरने से जुड़ा हुआ है। निर्वाची पदाधिकारी प्रभात कुमार ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिक्रमगंज पुलिस ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी है।

बिना अनुमति होटल में ठहरने का मामला

जानकारी के अनुसार, 11 नवंबर की देर रात करीब 12:25 बजे बिक्रमगंज एसडीओ सह काराकाट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी प्रभात कुमार ने डेहरी रोड स्थित मां विंध्यवासिनी होटल में छापेमारी की थी। उस समय होटल में ज्योति सिंह अपने परिजनों और राज्य से बाहर से आए कई लोगों के साथ ठहरी हुई थीं। चुनाव प्रचार की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी होटल में ठहराव आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है।

बिना अनुमति के गाड़ियों का इस्तेमाल

निर्वाची पदाधिकारी ने अपने आवेदन में बताया कि छापेमारी के दौरान तीन गाड़ियां मौके पर खड़ी पाई गईं, जिनमें से दो गाड़ियों की अनुमति नौ नवंबर को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन उन वाहनों का निर्वाचन अवधि में उपयोग किया जा रहा था। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जांच के दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने सहयोग नहीं किया, बल्कि जांच में बाधा उत्पन्न की गई।

अधिकारियों पर लगाए आरोप

ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने महिलाओं के कमरे में जबरन प्रवेश किया, लेकिन एसडीओ प्रभात कुमार ने इसे सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि जब होटल का दरवाजा खोला गया, तो कमरे में महिलाएं मौजूद थीं और अधिकारी दरवाजे पर ही रुक गए थे, अंदर कोई नहीं गया।

ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था वीडियो

घटना के बाद ज्योति सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “मुझे चुनावी तौर पर कमजोर करने के लिए प्रशासन ने बिना महिला पुलिस के होटल में छापेमारी की। मुझे घंटों परेशान किया गया।” वीडियो के वायरल होने के बाद एसडीएम प्रभात कुमार ने मीडिया से कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा।

मामला दर्ज, जांच जारी

बिक्रमगंज थानाध्यक्ष ललन कुमार द्वारा बताया गया है कि एसडीओ के आवेदन पर बिक्रमगंज थाना कांड संख्या 765/25 दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election : क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे? Exit Poll के बाद सोशल मीडिया पर क्यों है चर्चा?
पटना
Prashant Kishor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

12 Nov 2025 09:04 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR दर्ज, होटल में ठहरने से जुड़ा है मामला, काराकाट से लड़ रही हैं चुनाव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Exit Poll 2025: नीतीश को नहीं तेजस्वी को देखना चाहते है सीएम, इस एग्जिट पोल में हुआ खुलासा

एक्सिस माय इंडिया ने तेजस्वी यादव को बताया सबसे पसंदीदा सीएम
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: 7 जिलों में क्यों बनाए गए एक से अधिक मतगणना केंद्र? 38 जिलों में 46 सेंटर पर होगी काउंटिंग

Vote counting by EVM
पटना

Bihar Election: एग्जिट पोल के बाद तेज प्रताप ने अपनी जीत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 14 नवंबर को…

तेज प्रताप ने अपनी जीत का किया दावा
राष्ट्रीय

Bihar Exit Poll: बिहार में MY ने किस पार्टी को दिए वोट, सामने आ गए आंकड़े

एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल आया सामने
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.