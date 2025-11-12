Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election : क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे? Exit Poll के बाद सोशल मीडिया पर क्यों है चर्चा?

Bihar Election : क्या जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 14 नवंबर के बाद राजनीति छोड़ देंगे? सोशल मीडिया पर इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इसका कारण है चुनाव प्रचार के दौरान उनका दिया गया बयान। जानिए क्या है पूरी बात। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 12, 2025

Prashant Kishor

Prashant Kishor (image- ANI Photo)

Bihar Election :बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) चर्चा में आ गए हैं। वोटिंग समाप्त होने के बाद जैसे ही विभिन्न चैनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हुए, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा कि क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति छोड़ देंगे? दरअसल, लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत का अनुमान दिया गया है, जबकि महागठबंधन और जनसुराज दोनों पिछड़ते दिख रहे हैं। कुछ सर्वे एजेंसियों ने जनसुराज को 0 से 5 सीटों तक सीमित बताया है।

राजनीति छोड़ने की चर्चा क्यों

प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान कई इंटरव्यू में दावा किया था कि इस चुनाव में जेडीयू 25 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। अगर ऐसा हुआ, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने साफ कहा था, "अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आती हैं, तो रिजल्ट के बाद मैं राजनीति छोड़ दूंगा।" अब एग्जिट पोल में जेडीयू को 50 से 70 सीटें मिलने का अनुमान सामने आने के बाद उनके इस बयान की क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

यूजर्स बोले - अब वक्त आ गया?

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स प्रशांत किशोर को उनके पुराने बयानों की याद दिला रहे हैं। एक यूजर पीयूष रमन ने लिखा, “प्रशांत किशोर ने कहा था जेडीयू को अगर 25 से ज्यादा सीट आई तो राजनीति छोड़ देंगे। अब एग्जिट पोल में तो 50+ सीटें दिख रही हैं, मतलब अब वक्त आ गया?” वहीं रंजन सिंह ने लिखा, “प्रशांत किशोर 14 तारीख को राजनीति छोड़ रहे हैं। खुद कहा था 25 सीट से ज्यादा आई तो संन्यास ले लेंगे, प्रशांत जी को भूलने नहीं देंगे याद रखे हुए हैं।”

आनंद कुंवर ने लिखा, “प्रशांत किशोर के कुछ महत्त्वपूर्ण दावें याद रखिएगा। पहला जेडीयू को 25 सीट से अधिक नहीं आयेगा आया तो राजनीति छोड़ देंगे। दूसरा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरे दावे की सच्चाई तो फिलहाल अमित शाह के बयान के बाद आपको देखने को मिल ही गई होगी। बाकी देखते है आगे क्या होता है।”

जनसुराज की संभावनाओं पर सवाल

एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद जनसुराज पार्टी की राजनीतिक जमीन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब तक के संकेत बताते हैं कि उन्हें अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिल पाया। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब नतीजे सामने आएंगे और यह तय होगा कि क्या प्रशांत किशोर अपने ही ऐलान पर कायम रहेंगे या नहीं।

ये भी पढ़ें

मतगणना से पहले नीतीश कुमार ने मंदिर, मजार और गुरुद्वारा में टेका मत्था, एग्जिट पोल के सवाल पर सिर्फ मुस्कुराए
पटना
सीएम नीतीश कुमार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

12 Nov 2025 05:02 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election : क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे? Exit Poll के बाद सोशल मीडिया पर क्यों है चर्चा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Exit Poll: बिहार में MY ने किस पार्टी को दिए वोट, सामने आ गए आंकड़े

एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल आया सामने
राष्ट्रीय

Bihar Exit Poll: महिलाओं ने NDA को दिया वोट, महागठबंधन को मिला युवाओं और किसानों का साथ

Exit poll bihar
पटना

Axis My India Exit Poll 2025: किस जाति ने किस पार्टी को दिए कितने वोट, आंकड़ा आया सामने

बिहार चुनाव
राष्ट्रीय

Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल के बाद सियासी संग्राम, विपक्ष ने कहा-“असली नतीजे चौकाएंगे”

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.