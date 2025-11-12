Bihar Election : क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे? Exit Poll के बाद सोशल मीडिया पर क्यों है चर्चा?

Bihar Election :बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) चर्चा में आ गए हैं। वोटिंग समाप्त होने के बाद जैसे ही विभिन्न चैनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हुए, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा कि क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति छोड़ देंगे? दरअसल, लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत का अनुमान दिया गया है, जबकि महागठबंधन और जनसुराज दोनों पिछड़ते दिख रहे हैं। कुछ सर्वे एजेंसियों ने जनसुराज को 0 से 5 सीटों तक सीमित बताया है।