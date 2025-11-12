मतगणना से पहले नीतीश कुमार ने मंदिर, मजार और गुरुद्वारा में टेका मत्था, एग्जिट पोल के सवाल पर सिर्फ मुस्कुराए

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग मंगलवार को खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पूरी तरह आस्था के रंग में नजर आए। मतगणना से पहले उन्होंने पटना में विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना की, फिर गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका और अंत में मजार पर जाकर उन्होंने दुआ मांगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री काफी शांत और सहज दिखाई दिए। उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद रहे।