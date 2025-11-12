मतगणना से पहले नीतीश कुमार ने मंदिर, मजार और गुरुद्वारा में टेका मत्था, एग्जिट पोल के सवाल पर सिर्फ मुस्कुराए

सीएम नीतीश कुमार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग मंगलवार को खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पूरी तरह आस्था के रंग में नजर आए। मतगणना से पहले उन्होंने पटना में विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना की, फिर गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका और अंत में मजार पर जाकर उन्होंने दुआ मांगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री काफी शांत और सहज दिखाई दिए। उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद रहे।
सीएम नीतीश कुमार ने पटना रेलवे स्टेशन के पास स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में विधिवत पूजा की और राज्य की शांति की कामना की। इस दौरान भगवान के दर्शन के लिए वो भी आम जनता की तरह पंक्ति में ही खड़े हुए। महावीर मंदिर के बाद वो पटना साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरुग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया।
दौरे का अंतिम पड़ाव था पटना हाई कोर्ट के नजदीक स्थित मजार, जहां उन्होंने राज्य में अमन-चैन और एकता के लिए दुआ मांगी। नीतीश कुमार लंबे समय से सर्वधर्म समभाव की राजनीति के पैरोकार रहे हैं और इस बार भी उन्होंने वही संदेश दोहराया है।
जब सीएम नीतीश कुमार मजार पहुंचे तो वहां पत्रकारों ने उनसे एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल पूछा, तो वो जवाब में सिर्फ प्रणाम-प्रणाम कहते हुए मुस्कुराए। फिर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी गाड़ी में बैठ गए और रवाना हो गए। बता दें कि वोटिंग के बाद सामने आए अधिकांश एग्जिट पोल में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा। कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में हुए इस चुनाव में रिकॉर्ड 67.14% से अधिक वोटिंग दर्ज की हाई। राज्य के इतिहास में यह सबसे अधिक वोटर टर्नआउट है। जिसमें महिलाओं की भागीदारी अहम रही है, उनका मतदान प्रतिशत 71.6% रहा, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 62.8 रहा।
