Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Exit Poll: तेज प्रताप का क्या होगा? एग्जिट पोल में अन्य को सिर्फ 0-8 सीटें

Bihar Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दो चरणों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 243 सीटों पर किस पार्टी या गठबंधन की जीत होगी, इसका असली परिणाम 14 नवंबर को मतगणना के बाद सामने आएगा। इस बीच, कई अलग-अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 11, 2025

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)

Bihar Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अब चुनावी चर्चा का केंद्र एग्जिट पोल बन गया है। राज्य की राजनीति में इस बार कई नए समीकरण बने, जिनमें जनशक्ति जनता दल (JJD) प्रमुख तेज प्रताप यादव की भूमिका भी काफी चर्चा में रही। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 10 से 15 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े उनकी उम्मीदों से काफी अलग तस्वीर दिखा रहे हैं।

Bihar Exit Poll में एनडीए को बढ़त

एग्जिट पोल के अनुसार, राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन दूसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच छोटे दलों और निर्दलीयों की भूमिका सीमित दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उनकी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि, एग्जिट पोल की तस्वीर उनकी उम्मीदों से काफी अलग है।

एग्जिट पोल में अन्य को सिर्फ 0-8 सीटें

एग्जिट पोल के अनुसार अन्य श्रेणी में शामिल दलों को 0 से 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसमें JJD भी शामिल है। कई एजेंसियों ने ऐसी स्थिति दिखाई है जहां छोटे दलों को 0-3 सीटें मिल सकती है, जबकि कुछ ने 1 से 8 सीट तक का अनुमान दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि तेज प्रताप की पार्टी JJD के लिए 10-15 का लक्ष्य बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

क्रम संख्याएजेंसीNDAमहागठबंधनजनसुराजअन्य
1पोल डायरी184-20932-49--1-5
2प्रजा पोल एनालिटिक्स18650--7
3मैट्रिज आईएएनएस147-16770-900-22-8
4टीआईएफ़ रिसर्च145-16376-95--3-6
5पी-मार्क142-16280-981-40-3
6पीपल्स पल्स133-15975-1010-52-8
7डीवी रिसर्च137-15283-982-41-8
8जेवीसी पोल135-15088-1030-13-6
9पीपल्स इनसाइट133-14887-1020-22-8
10पोलस्ट्रेट133-14887-102--3-5
11चाणक्य स्ट्रेटजीज़130-138100-108--3-5
औसत 1508625

महुआ में त्रिकोणिय था मुकाबला

महुआ सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, जहां तेज प्रताप यादव इस बार फिर से जनशक्ति जनता दल (JJD) की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से काफी सुर्खियों में रही है। यहां तेज प्रताप की लड़ाई राजद उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन और एनडीए के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह से थी। तेज प्रताप यादव ने प्रचार में पूरा जोर लगाया है और बार-बार यह दावा किया है कि वे नंबर 1 पर रहेंगे।

14 नवंबर को सामने आएगी असली तस्वीर

एग्जिट पोल के अनुसार, NDA को लगभग 150 सीटें मिलने की संभावना है जबकि महागठबंधन 86 सीटों पर सीमित रह सकता है । यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो बिहार की सत्ता की लड़ाई एकतरफा हो सकती है। फिर भी, असली तस्वीर 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही साफ होगी, जब यह पता चलेगा कि क्या तेज प्रताप यादव अपने दावों पर खरी उतरेंगे या एग्जिट पोल की भविष्यवाणी असल चुनाव परिणाम से भिन्न होगी। तब तक सभी राजनीतिक दल और जनता उत्सुकता से परिणामों का इंतजार कर रही है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
पटना
Tejashwi Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

11 Nov 2025 08:17 pm

Published on:

11 Nov 2025 08:16 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Exit Poll: तेज प्रताप का क्या होगा? एग्जिट पोल में अन्य को सिर्फ 0-8 सीटें

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार में एग्जिट पोल में पिछड़ने के बाद कांग्रेस को लगा एक और झटका, बड़े नेता ने दिया इस्तीफा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 2: सीमांचल में वोटर्स की लगी लंबी कतार, किसे होगा फायदा?

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Election Exit Polls: नीतीश की JDU या मोदी की BJP, किसने मारी बाजी ?

PM Modi-CM Nitish Kumar
राष्ट्रीय

Bihar Exit poll 2025: तेजस्वी का सपना हुआ ‘चकनाचूर’, फिर रह जाएंगे CM की कुर्सी से दूर

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.