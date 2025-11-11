Bihar Exit Poll: तेज प्रताप का क्या होगा? एग्जिट पोल में अन्य को सिर्फ 0-8 सीटें

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)
Bihar Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अब चुनावी चर्चा का केंद्र एग्जिट पोल बन गया है। राज्य की राजनीति में इस बार कई नए समीकरण बने, जिनमें जनशक्ति जनता दल (JJD) प्रमुख तेज प्रताप यादव की भूमिका भी काफी चर्चा में रही। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 10 से 15 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े उनकी उम्मीदों से काफी अलग तस्वीर दिखा रहे हैं।
एग्जिट पोल के अनुसार, राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन दूसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच छोटे दलों और निर्दलीयों की भूमिका सीमित दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उनकी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि, एग्जिट पोल की तस्वीर उनकी उम्मीदों से काफी अलग है।
एग्जिट पोल के अनुसार अन्य श्रेणी में शामिल दलों को 0 से 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसमें JJD भी शामिल है। कई एजेंसियों ने ऐसी स्थिति दिखाई है जहां छोटे दलों को 0-3 सीटें मिल सकती है, जबकि कुछ ने 1 से 8 सीट तक का अनुमान दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि तेज प्रताप की पार्टी JJD के लिए 10-15 का लक्ष्य बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
|क्रम संख्या
|एजेंसी
|NDA
|महागठबंधन
|जनसुराज
|अन्य
|1
|पोल डायरी
|184-209
|32-49
|--
|1-5
|2
|प्रजा पोल एनालिटिक्स
|186
|50
|--
|7
|3
|मैट्रिज आईएएनएस
|147-167
|70-90
|0-2
|2-8
|4
|टीआईएफ़ रिसर्च
|145-163
|76-95
|--
|3-6
|5
|पी-मार्क
|142-162
|80-98
|1-4
|0-3
|6
|पीपल्स पल्स
|133-159
|75-101
|0-5
|2-8
|7
|डीवी रिसर्च
|137-152
|83-98
|2-4
|1-8
|8
|जेवीसी पोल
|135-150
|88-103
|0-1
|3-6
|9
|पीपल्स इनसाइट
|133-148
|87-102
|0-2
|2-8
|10
|पोलस्ट्रेट
|133-148
|87-102
|--
|3-5
|11
|चाणक्य स्ट्रेटजीज़
|130-138
|100-108
|--
|3-5
|औसत
|150
|86
|2
|5
महुआ सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, जहां तेज प्रताप यादव इस बार फिर से जनशक्ति जनता दल (JJD) की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से काफी सुर्खियों में रही है। यहां तेज प्रताप की लड़ाई राजद उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन और एनडीए के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह से थी। तेज प्रताप यादव ने प्रचार में पूरा जोर लगाया है और बार-बार यह दावा किया है कि वे नंबर 1 पर रहेंगे।
एग्जिट पोल के अनुसार, NDA को लगभग 150 सीटें मिलने की संभावना है जबकि महागठबंधन 86 सीटों पर सीमित रह सकता है । यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो बिहार की सत्ता की लड़ाई एकतरफा हो सकती है। फिर भी, असली तस्वीर 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही साफ होगी, जब यह पता चलेगा कि क्या तेज प्रताप यादव अपने दावों पर खरी उतरेंगे या एग्जिट पोल की भविष्यवाणी असल चुनाव परिणाम से भिन्न होगी। तब तक सभी राजनीतिक दल और जनता उत्सुकता से परिणामों का इंतजार कर रही है।
