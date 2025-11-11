Bihar Exit Poll: तेज प्रताप का क्या होगा? एग्जिट पोल में अन्य को सिर्फ 0-8 सीटें

एग्जिट पोल के अनुसार, NDA को लगभग 150 सीटें मिलने की संभावना है जबकि महागठबंधन 86 सीटों पर सीमित रह सकता है । यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो बिहार की सत्ता की लड़ाई एकतरफा हो सकती है। फिर भी, असली तस्वीर 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही साफ होगी, जब यह पता चलेगा कि क्या तेज प्रताप यादव अपने दावों पर खरी उतरेंगे या एग्जिट पोल की भविष्यवाणी असल चुनाव परिणाम से भिन्न होगी। तब तक सभी राजनीतिक दल और जनता उत्सुकता से परिणामों का इंतजार कर रही है।