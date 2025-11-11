Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

तेजस्वी यादव ने अपने संदेश में पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का जिक्र करते हुए मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि बिहार की जनता ने यह साफ कर दिया है कि अब सिर्फ भाषण, वादे और जुमले नहीं चलेंगे। जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन में नहीं, बल्कि सोच और नीतियों में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान ने यह माहौल बना दिया है कि राज्य अब निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। नई पीढ़ी सपने देख रही है और पुरानी पीढ़ी उन सपनों को साकार होते देखना चाहती है।