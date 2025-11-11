Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Bihar Election: महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के मतदान के बीच बिहार की जनता के लिए मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि बिहार अब नई दिशा चाहता है। बिहार को अब Result, Respect और Rise चाहिए। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 11, 2025

Tejashwi Yadav

तेजस्वी यादव। Image Source: Instagram@

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। इसी बीच महागठबंधन के प्रमुख नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक लंबा संदेश जारी कर राज्य की जनता कपों मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को अब “Triple R” यानी Result (परिणाम), Respect (सम्मान) और Rise (उत्थान) चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार फैसला विकास और रोजगार के मुद्दे पर करेगी।

जनता को दिया धन्यवाद

तेजस्वी यादव ने अपने संदेश में पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का जिक्र करते हुए मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि बिहार की जनता ने यह साफ कर दिया है कि अब सिर्फ भाषण, वादे और जुमले नहीं चलेंगे। जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन में नहीं, बल्कि सोच और नीतियों में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान ने यह माहौल बना दिया है कि राज्य अब निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। नई पीढ़ी सपने देख रही है और पुरानी पीढ़ी उन सपनों को साकार होते देखना चाहती है।

विपक्ष पर सीधा हमला

तेजस्वी ने अपने पोस्‍ट में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा-जदयू गठबंधन की ओर से बार-बार जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि “कट्टा, बम, जाति और डराने” की राजनीति करके जनता को भ्रमित करने की रणनीति अपनाई गई, लेकिन यह प्रयास इस बार सफल नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने समझदारी और संगठित रूप से वोट दिया है। यह दिखाता है कि बिहार अब मुद्दों के आधार पर सोच रहा है और वोट कर रहा है।

20 साल के शासन पर सवाल

तेजस्वी ने कहा कि पिछले बीस वर्षों में बिहार को वह विकास नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। रोजगार की कमी, अपराध की घटनाएं, कमजोर शिक्षा व्यवस्था और उपचार सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को उन्होंने गंभीर बताया। उनके अनुसार किसान, व्यापारी और आम परिवार महंगाई व आर्थिक दबाव से जूझते रहे।

17 महीने की सरकार का उल्लेख

तेजस्वी ने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार 17 महीनों के लिए सत्ता में थी, तब ऐसी नीतियां बनाई गईं जिनका सीधा लाभ युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब परिवारों को मिलता। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया पारदर्शी की, योजनाओं को जमीन तक ले गए और रोजगार आधारित नीतियों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि महागठबंधन की नीतियां केवल घोषणाएं नहीं थीं, बल्कि लागू होने पर वास्तविक बदलाव लाने में सक्षम थीं।

आत्मनिर्भर और जागरूक बिहार का संदेश

तेजस्वी ने अपने संदेश का समापन इस बात पर किया कि “असली आज़ादी बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और असमानता से मुक्ति में है।” उन्होंने कहा कि गाँव मज़बूत होगा तभी बिहार मज़बूत होगा और बिहार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वह इस चुनाव में विकास, रोजगार और सम्मान पर आधारित सरकार चुने।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: ‘मतदान प्रतिशत बढ़ा नहीं, घटा है’, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पप्पू यादव का बड़ा दावा
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेजस्वी यादव

Published on:

11 Nov 2025 12:32 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में भैंस पर बैठ वोट देने पहुंचा वोटर, EVM खराब होने की भी मिली शिकायत

पटना

Bihar 2nd Phase Voting : मतदान के दिन भावुक हुईं पवन सिंह की पत्नी ज्योति, माफी मांगते हुए कहा- जनता ने मुझे…

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे चरण में  9 बजे तक 14.55% मतदान, वोटिंग में गया सबसे तेज, भागलपुर सुस्त

Bihar Election 2025 Phase 2
पटना

Delhi Blast Impact: पटना में एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक की सुरक्षा बढ़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.