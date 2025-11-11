Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

तेजस्वी यादव। Image Source: Instagram@
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। इसी बीच महागठबंधन के प्रमुख नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक लंबा संदेश जारी कर राज्य की जनता कपों मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को अब “Triple R” यानी Result (परिणाम), Respect (सम्मान) और Rise (उत्थान) चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार फैसला विकास और रोजगार के मुद्दे पर करेगी।
तेजस्वी यादव ने अपने संदेश में पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का जिक्र करते हुए मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि बिहार की जनता ने यह साफ कर दिया है कि अब सिर्फ भाषण, वादे और जुमले नहीं चलेंगे। जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन में नहीं, बल्कि सोच और नीतियों में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान ने यह माहौल बना दिया है कि राज्य अब निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। नई पीढ़ी सपने देख रही है और पुरानी पीढ़ी उन सपनों को साकार होते देखना चाहती है।
तेजस्वी ने अपने पोस्ट में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा-जदयू गठबंधन की ओर से बार-बार जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि “कट्टा, बम, जाति और डराने” की राजनीति करके जनता को भ्रमित करने की रणनीति अपनाई गई, लेकिन यह प्रयास इस बार सफल नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने समझदारी और संगठित रूप से वोट दिया है। यह दिखाता है कि बिहार अब मुद्दों के आधार पर सोच रहा है और वोट कर रहा है।
तेजस्वी ने कहा कि पिछले बीस वर्षों में बिहार को वह विकास नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। रोजगार की कमी, अपराध की घटनाएं, कमजोर शिक्षा व्यवस्था और उपचार सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को उन्होंने गंभीर बताया। उनके अनुसार किसान, व्यापारी और आम परिवार महंगाई व आर्थिक दबाव से जूझते रहे।
तेजस्वी ने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार 17 महीनों के लिए सत्ता में थी, तब ऐसी नीतियां बनाई गईं जिनका सीधा लाभ युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब परिवारों को मिलता। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया पारदर्शी की, योजनाओं को जमीन तक ले गए और रोजगार आधारित नीतियों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि महागठबंधन की नीतियां केवल घोषणाएं नहीं थीं, बल्कि लागू होने पर वास्तविक बदलाव लाने में सक्षम थीं।
तेजस्वी ने अपने संदेश का समापन इस बात पर किया कि “असली आज़ादी बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और असमानता से मुक्ति में है।” उन्होंने कहा कि गाँव मज़बूत होगा तभी बिहार मज़बूत होगा और बिहार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वह इस चुनाव में विकास, रोजगार और सम्मान पर आधारित सरकार चुने।
