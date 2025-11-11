Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election: ‘मतदान प्रतिशत बढ़ा नहीं, घटा है’, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पप्पू यादव का बड़ा दावा

Bihar Election:  बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई वोटिंग पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि SIR में 69 लाख वोट काटे गए, फिर मतदान कैसे बढ़ सकता है। मतदान कम हुआ है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 11, 2025

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण में हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद, इस चरण में भी अच्छा मतदान होने की उम्मीद है। इस बीच, पप्पू यादव ने मतदान प्रतिशत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों और विभिन्न राजनीतिक दलों के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मतदान बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है।

वोटिंग बढ़ी नहीं, घटी है - पप्पू यादव

पप्पू यादव ने दावा किया कि मतदाता सूची (SIR) में बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। उन्होंने कहा, "SIR में 69 लाख वोट काटे गए, फिर मतदान कैसे बढ़ सकता है। मतदान कम हुआ है। शायद पिछली बार जितनी वोटिंग हुई थी, उससे कुछ कम ही हुई है। यह कहना कि वोटिंग बढ़ गई, यह ठीक नहीं है। सही आंकड़े सामने आने चाहिए।"

बदलाव की बात दोहराई

पप्पू यादव ने आगे कहा कि बिहार इस समय बदलाव के दौर में है और जनता नई दिशा की ओर देख रही है। उनके अनुसार, राज्य की युवा पीढ़ी एक नए विकल्प की तलाश में है। उन्होंने कहा, "बिहार की जनता बदलाव चाहती है। विकास की ओर बढ़ना चाहती है। पलायन रोकना चाहती है। युवा पीढ़ी एक नए उड़ान की तरफ है।" उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के मतदाता रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं, न कि केवल जातीय या परंपरागत आधार पर।

मंत्रियों पर टिप्पणी

पप्पू यादव ने दरभंगा और मिथिलांचल क्षेत्र की सीटों पर भी बयान दिया। उनके मुताबिक, "दरभंगा के लोग हार रहे हैं, लगभग सभी मंत्री हार रहे हैं। लोग अब गलत बयानबाजी और कट्टा-बम की राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे। नए वोटर अब ऊब चुके हैं।" सांसद ने यह भी साफ किया कि वह महागठबंधन के पक्ष में हैं और सरकार गठन की स्थिति में अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, "महागठबंधन की सरकार बने इसके लिए मैं अपना दायित्व नीभाऊंगा। बिहार की जनता इस बार सोच समझकर फैसला कर रही है।"

पहले चरण में कितनी वोटिंग हुई?

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर 2025 को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 65.8% मतदाताओं ने वोट डाला था। यह मतदान प्रतिशत बिहार में अब तक का सबसे उच्च रिकॉर्ड है, जिसने 75 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस प्रकार, पहले चरण की वोटिंग ने बिहार के चुनाव इतिहास में नया मुकाम स्थापित किया है।

