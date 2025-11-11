Bihar Election: ‘मतदान प्रतिशत बढ़ा नहीं, घटा है’, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पप्पू यादव का बड़ा दावा

पप्पू यादव ने आगे कहा कि बिहार इस समय बदलाव के दौर में है और जनता नई दिशा की ओर देख रही है। उनके अनुसार, राज्य की युवा पीढ़ी एक नए विकल्प की तलाश में है। उन्होंने कहा, "बिहार की जनता बदलाव चाहती है। विकास की ओर बढ़ना चाहती है। पलायन रोकना चाहती है। युवा पीढ़ी एक नए उड़ान की तरफ है।" उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के मतदाता रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं, न कि केवल जातीय या परंपरागत आधार पर।