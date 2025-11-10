Bihar Election: वोटिंग से एक दिन पहले RJD को झटका, पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव BJP में शामिल

सुरेश यादव को सदस्यता दिलाते सम्राट चौधरी
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी और पार्टी के पुराने नेता सुरेश प्रसाद यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनकी बीजेपी में शामिल होने की घोषणा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की।
पटना में सुरेश यादव को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने इसे बिहार में बदलाव के पक्ष में जनता और नेताओं की बढ़ती सहमति बताया। इस दौरान पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय मयुख समेत प्रदेश के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे।
बीजेपी में शामिल होने के बाद सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य और देश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों और उनकी विचारधारा ने उन्हें प्रभावित किया है। सुरेश यादव ने कहा, “विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मोदी जी और नीतीश जी का नेतृत्व बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की क्षमता रखता है। मैं उनके विकास मॉडल से प्रभावित हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ।”
सुरेश प्रसाद यादव 2005 से आरजेडी के सदस्य रहे हैं। 2015 में उन्होंने रक्सौल से विधानसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत हासिल नहीं कर सके। 2020 के चुनाव में रक्सौल सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जिसके कारण उनका टिकट कट गया। इसी घटना को उनके राजनीतिक असंतोष की शुरुआत माना जाता रहा है। 2020 में भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था।
