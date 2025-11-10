Bihar Election: वोटिंग से एक दिन पहले RJD को झटका, पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव BJP में शामिल

बीजेपी में शामिल होने के बाद सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य और देश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों और उनकी विचारधारा ने उन्हें प्रभावित किया है। सुरेश यादव ने कहा, “विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मोदी जी और नीतीश जी का नेतृत्व बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की क्षमता रखता है। मैं उनके विकास मॉडल से प्रभावित हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ।”