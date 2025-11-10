Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election: वोटिंग से एक दिन पहले RJD को झटका, पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव BJP में शामिल

Bihar Election: बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। रक्सौल विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया है। 

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 10, 2025

bihar election

सुरेश यादव को सदस्यता दिलाते सम्राट चौधरी

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी और पार्टी के पुराने नेता सुरेश प्रसाद यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनकी बीजेपी में शामिल होने की घोषणा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की।

सम्राट चौधरी ने दिलाई सदस्यता

पटना में सुरेश यादव को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने इसे बिहार में बदलाव के पक्ष में जनता और नेताओं की बढ़ती सहमति बताया। इस दौरान पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय मयुख समेत प्रदेश के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे।

मोदी-नीतीश की नीतियों से प्रभावित होकर लिया फैसला

बीजेपी में शामिल होने के बाद सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य और देश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों और उनकी विचारधारा ने उन्हें प्रभावित किया है। सुरेश यादव ने कहा, “विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मोदी जी और नीतीश जी का नेतृत्व बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की क्षमता रखता है। मैं उनके विकास मॉडल से प्रभावित हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ।”

आरजेडी से 15 साल पुराना नाता

सुरेश प्रसाद यादव 2005 से आरजेडी के सदस्य रहे हैं। 2015 में उन्होंने रक्सौल से विधानसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत हासिल नहीं कर सके। 2020 के चुनाव में रक्सौल सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जिसके कारण उनका टिकट कट गया। इसी घटना को उनके राजनीतिक असंतोष की शुरुआत माना जाता रहा है। 2020 में भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था।

ये भी पढ़ें

लालू-तेजस्वी को बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब मामले में टला फैसला, अब इस दिन होगी सुनवाई
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

10 Nov 2025 01:48 pm

Published on:

10 Nov 2025 01:47 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: वोटिंग से एक दिन पहले RJD को झटका, पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव BJP में शामिल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Chunav: मां सीता की धरती पर दिलचस्प होगा मुकाबला, RJD के 2 चेहरे आमने-सामने, 3 महिलाओं के बीच कांटे की टक्कर!

राष्ट्रीय

‘काबिलियत है तो केस करें…’, वोट चोरी पर राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

पटना

Bihar Election: दूसरे चरण में 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर, जानिए कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

bihar election
पटना

Bihar Election: PM मोदी से 11 गुना ज्यादा रैलियां कर गए ये दो युवा नेता, तेजस्वी यादव ने 181 और मुकेश सहनी ने की 161 सभाएं

bihar election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.