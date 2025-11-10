लालू-तेजस्वी को बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब मामले में टला फैसला, अब इस दिन होगी सुनवाई

ध्यान देने वाली बात यह है कि 13 अक्टूबर को इसी अदालत ने लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों पर आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय किए थे। उस मामले में भी CBI ने लालू परिवार पर अनियमित लाभ देने के बदले गैरकानूनी लेनदेन के आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने आईपीसी 420 (धोखाधड़ी), आईपीसी 120बी (आपराधिक साजिश), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और धारा 13(1)(डी) (सरकारी पद का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ प्राप्त करने) के तहत आरोप तय किए थे।