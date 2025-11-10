Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

लालू-तेजस्वी को बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब मामले में टला फैसला, अब इस दिन होगी सुनवाई

बिहार चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव परिवार को राहत मिली है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया टाल दी। अदालत 4 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 10, 2025

राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। (Photo-IANS)

नई दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय करने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है। अब अदालत 4 दिसंबर को इस पर अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित कई अन्य आरोपी शामिल हैं। CBI पहले ही सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।

क्या है मामला?

यह केस 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। CBI का आरोप है कि इस अवधि में रेलवे में ग्रुप-डी नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने का सौदा हुआ। यह जमीनें बहुत कम कीमतों पर कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों या उनके करीबी लोगों के नाम पर ट्रांसफर करवाई गईं।

4 दिसंबर को होगी सुनवाई

लैंड फॉर जॉब मामले में अगस्त 2024 में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थीं, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को इस मामले में आरोप तय किया जाना था, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोप तय करने पर फैसला आगे बढ़ा दिया। अब 4 दिसंबर को कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर अपना फैसला सुनाएगी।

आरोप तय होने के बाद शुरू होगा ट्रायल

4 दिसंबर को यह तय होगा कि इस मामले में आरोपियों पर अधिकारिक रूप से आरोप तय किए जाएं या नहीं। यदि आरोप तय होते हैं, तो आगे ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि अदालत आरोपों को पर्याप्त आधार नहीं मानती, तो कुछ आरोपियों को राहत भी मिल सकती है।

इससे पहले भी एक बड़ा फैसला

ध्यान देने वाली बात यह है कि 13 अक्टूबर को इसी अदालत ने लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों पर आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय किए थे। उस मामले में भी CBI ने लालू परिवार पर अनियमित लाभ देने के बदले गैरकानूनी लेनदेन के आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने आईपीसी 420 (धोखाधड़ी), आईपीसी 120बी (आपराधिक साजिश), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और धारा 13(1)(डी) (सरकारी पद का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ प्राप्त करने) के तहत आरोप तय किए थे।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: PM मोदी से 11 गुना ज्यादा रैलियां कर गए ये दो युवा नेता, तेजस्वी यादव ने 181 और मुकेश सहनी ने की 161 सभाएं
पटना
bihar election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

Updated on:

10 Nov 2025 11:15 am

Published on:

10 Nov 2025 11:14 am

Hindi News / Bihar / Patna / लालू-तेजस्वी को बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब मामले में टला फैसला, अब इस दिन होगी सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘काबिलियत है तो केस करें…’, वोट चोरी पर राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

पटना

Bihar Election: दूसरे चरण में 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर, जानिए कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

bihar election
पटना

Bihar Election: PM मोदी से 11 गुना ज्यादा रैलियां कर गए ये दो युवा नेता, तेजस्वी यादव ने 181 और मुकेश सहनी ने की 161 सभाएं

bihar election
पटना

Bihar 2nd Phase Voting: 72 घंटों के लिए भारत-नेपाल सीमा सील, उधर अमित शाह बोले- अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे तो…

अमित शाह ने लालू-राहुल पर साधा निशाना
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण का प्रचार बंद, 122 सीटों पर 11 नवंबर को 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे मतदान

Rajasthan Bypoll 2024 Live
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.