Bihar Election: PM मोदी से 11 गुना ज्यादा रैलियां कर गए ये दो युवा नेता, तेजस्वी यादव ने 181 और मुकेश सहनी ने की 161 सभाएं

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान (65.08% वोटिंग) हो चुका है, जबकि 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 14 नवंबर को आएगा। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रचार पूरी तरह थम चुका है। लेकिन इस चुनाव की सबसे दिलचस्प चर्चा रैलियों की संख्या को लेकर हो रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कुल 16 चुनावी सभाएं कीं, वहीं दो युवा चेहरे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने रैली के मैदान में सबको पीछे छोड़ दिया।