Bihar Election: PM मोदी से 11 गुना ज्यादा रैलियां कर गए ये दो युवा नेता, तेजस्वी यादव ने 181 और मुकेश सहनी ने की 161 सभाएं

महागठबंधन की चुनावी सभा (फ़ोटो- मुकेश सहनी फेसबुक)
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान (65.08% वोटिंग) हो चुका है, जबकि 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 14 नवंबर को आएगा। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रचार पूरी तरह थम चुका है। लेकिन इस चुनाव की सबसे दिलचस्प चर्चा रैलियों की संख्या को लेकर हो रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कुल 16 चुनावी सभाएं कीं, वहीं दो युवा चेहरे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने रैली के मैदान में सबको पीछे छोड़ दिया।
जनसभाओं की संख्या के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव सबसे आगे रहे। उन्होंने रिकॉर्ड 181 से अधिक चुनावी सभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने कई मौकों पर एक दिन में 18 से 19 सभाएं भी की। वीआईपी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी भी रैलियों की संख्या में दूसरे पायदान पर रहे। महागठबंधन के सहयोगी सहनी ने कुल 161 जनसभाएं कर मतदाताओं से सीधा संपर्क साधा। इन दोनों युवा नेताओं की रैलियों की संख्या को देखा जाए तो एनडीए के शीर्ष नेताओं की रैलियों से लगभग 11 गुना अधिक है।
एनडीए खेमे में प्रचार का जिम्मा मुख्य रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं के कंधों पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 16 जनसभाएं कीं, इसके लिए उन्होंने 7 बार बिहार का दौरा किया। उन्होंने पटना में एक रोड शो भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 36 रैलियों के साथ ज़मीनी स्तर पर प्रचार किया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 जनसभाएं कीं।
राज्य के स्तर पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 84 जनसभाएं कीं, वहीं एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने भी अपने गठबंधन के लिए 90 सभाएं कर अपनी नई राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 53 तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 51 सभाएं की।
कांग्रेस की तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 16 जनसभाओं को संबोधित किया, उन्होंने अपना चुनाव प्रचार छठ महापर्व के बाद 29 अक्टूबर से शुरू किया था। वहीं प्रियंका गांधी ने 14 सभाएं और एक रोड शो किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चार सभाओं का हिस्सा बनें।
|नेता
|पार्टी / गठबंधन
|रैलियों / जनसभाओं की संख्या
|तेजस्वी यादव
|RJD / महागठबंधन
|181
|मुकेश सहनी
|VIP / महागठबंधन
|161
|चिराग पासवान
|LJP (रामविलास) / NDA
|90
|नीतीश कुमार
|JDU / NDA
|84
|सम्राट चौधरी
|BJP / NDA
|53
|दिलीप जायसवाल
|BJP
|51
|अमित शाह
|BJP / NDA
|36
|योगी आदित्यनाथ
|BJP / NDA
|31
|राजनाथ सिंह
|BJP / NDA
|20
|राहुल गांधी
|कांग्रेस / महागठबंधन
|16
|नरेंद्र मोदी
|BJP / NDA
|16
|जेपी नड्डा
|BJP
|15
|प्रियंका गांधी
|कांग्रेस / महागठबंधन
|14
