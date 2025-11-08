Bihar Election: ‘चार दिन में पागल कर दूंगा’, BJP के स्टार प्रचारकों पर खेसारी लाल यादव का सीधा वार

खेसारी ने आगे कहा, “मुझे टारगेट मत करो, बिहार के युवाओं की बेरोजगारी और अशिक्षा को टारगेट करो। बिहार को रोजगार दीजिए, यही मेरी लड़ाई है। एनडीए के स्टार प्रचारक प्रेस कांफ्रेंस करके अगर यह कह दें कि बिहार मे फैक्ट्री लगेगा तो में चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा।” खेसारी ने जोर देकर कहा कि वे राजनीति अपने घर के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए कर रहे हैं और जनता का मुद्दा रोजगार, शिक्षा और बेहतर व्यवस्था है। उन्होंने पहले चरण के चुनाव पर कहा कि महागठबंधन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा।