Bihar Election: ‘चार दिन में पागल कर दूंगा’, BJP के स्टार प्रचारकों पर खेसारी लाल यादव का सीधा वार

Bihar Election: बिहार चुनाव में इस बार पूरा भोजपुरिया तड़का लगा हुआ है। भोजपुरी सिनेमा के सितारे लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं,  इसी कड़ी में अब राजद प्रत्याशी ने भाजपा के स्टार प्रचारकों पर तीखा हमला बोला है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 08, 2025

खेसारी लाल यादव। फोटो- सोशल साइट

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी अभिनेता-गायक और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर तीखा हमला किया है। खेसारी ने कहा कि वह चार दिनों के अंदर भाजपा के स्टार प्रचारकों को पागल करवा देंगे। उनका इशारा भोजपुरी स्टार पवन सिंह, निरहुआ और रवि किशन आदि पर था। जिनके बयान को खेसारी ने भाषा की मर्यादा से बाहर बताया।

खेसारी का मुद्दा- रोजगार और शिक्षा

खेसारी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वे धर्म विरोधी नहीं हैं और जय श्रीराम भी कहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या धार्मिक नारों से बेरोज़गारी और शिक्षा के मुद्दे सुलझ जाएंगे। उनका कहना था कि धर्म जरूरी है, लेकिन उसके साथ कर्म और शिक्षा भी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के स्टार प्रचारक मुद्दे से हटकर केवल बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों की असल समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे।

स्टार प्रचारकों को चार दिन में पागल कर दूंगा- खेसारी

खेसारी ने पवन सिंह के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें पवन ने खेसारी पर निजी टिप्पणी की थी। खेसारी ने कहा कि पवन और अन्य स्टार प्रचारकों की भाषा तल्ख और अनुचित है। खेसारी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रचारक वोटरों का मनोबल गिराने और चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं भी तेजस्वी यादव का छोटा भाई हूं, इन स्टार प्रचारकों को चार दिन में पागल करवा दूंगा।"

फैक्ट्री लगवाने का वादा करो, चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा- खेसारी

खेसारी ने आगे कहा, “मुझे टारगेट मत करो, बिहार के युवाओं की बेरोजगारी और अशिक्षा को टारगेट करो। बिहार को रोजगार दीजिए, यही मेरी लड़ाई है। एनडीए के स्टार प्रचारक प्रेस कांफ्रेंस करके अगर यह कह दें कि बिहार मे फैक्ट्री लगेगा तो में चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा।” खेसारी ने जोर देकर कहा कि वे राजनीति अपने घर के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए कर रहे हैं और जनता का मुद्दा रोजगार, शिक्षा और बेहतर व्यवस्था है। उन्होंने पहले चरण के चुनाव पर कहा कि महागठबंधन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा।

bihar election

