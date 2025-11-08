Bihar Election: 368 करोड़ से 75 करोड़ तक, दूसरे चरण में तीन सबसे अमीर उम्मीदवार कौन?

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में जहां राजनीतिक दलों के बीच सियासी मुकाबला तेज है, वहीं उम्मीदवारों की संपत्ति को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। ADR रिपोर्ट के अनुसार इस चरण में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। लेकिन इन सबमें तीन चेहरे ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति 75 करोड़ से लेकर 368 करोड़ रुपये तक पहुंचती है। दूसरे चरण में कुल 1297 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से लगभग 43 प्रतिशत यानी करीब 562 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इन तीन दिग्गजों पर जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें टिकी हुई हैं।