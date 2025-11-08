Bihar Election: वोटिंग के बाद सांसद शांभवी चौधरी की दो उंगलियों पर स्याही क्यों? पटना DM ने किया खुलासा

दरअसल, चिराग पासवान की पार्टी से सांसद शांभवी चौधरी ने मतदान के बाद अपने पिता अशोक चौधरी सहित पूरे परिवार के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई थी। यही फोटो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलने लगी। इसमें उनके दाहिने और बाएं दोनों हाथों पर मतदान की स्याही दिखाई दी। कांग्रेस और राजद ने तुरंत सवाल उठाया कि क्या सांसद ने दो अलग-अलग जगह वोट किया? क्या मतदान प्रक्रिया से छेड़छाड़ हुई? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया। वहीं, राजद प्रवक्ता कंचना यादव ने कहा कि यह सीधा-सीधा फ्रॉड है और चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए।