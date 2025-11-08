Bihar Election: क्या BJP के साथ जाएंगे तेज प्रताप? दिखे रवि किशन के साथ, कहा- हम भी भक्त, वो भी भक्त

रवि किशन ने भी तेज प्रताप की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "तेज प्रताप दिल वाले इंसान हैं. यह जो बोलते हैं दिल और दिमाग से बोलते हैं. महादेव की कृपा इन पर बनी हुई है." जब उनसे पूछा गया कि क्या तेज प्रताप भविष्य में बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं, तो रवि किशन ने कहा, "भाजपा में सभी भोलेनाथ के भक्त हैं. जो निस्वार्थ सेवा करता है, उसके लिए बीजेपी दरवाजे खोलकर रखती है. समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा. जनता और भगवान सब देखते हैं।"