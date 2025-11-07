Bihar Election: क्या चिराग की सांसद शांभवी ने दो बार किया मतदान? कांग्रेस-RJD ने उठाया सवाल

सांसद शांभवी चौधरी (फ़ोटो- काँग्रेस X)
Bihar Election: समस्तीपुर से केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा(रा) की सांसद शांभवी चौधरी मतदान के बाद खिंचवाई एक पारिवारिक तस्वीर के कारण विवाद में आ गई हैं। इस तस्वीर में उनके दोनों हाथों की उंगलियों पर चुनावी स्याही (Ink Mark) साफ़ दिखाई दे रही है। इसी आधार पर कांग्रेस और राजद ने आरोप लगाया है कि सांसद ने दो बार मतदान किया, जो मतदान प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से यह फ़ोटो शेयर कर लिखा है, 'गजब खेला है।'
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अशोक चौधरी के पूरे परिवार ने एक ग्रुप फोटो खिंचवाई थी। यही फोटो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीति गरमा गई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए आरोप लगाया कि एनडीए लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। उन्होंने कहा, "बिहार में NDA की सांसद शांभवी चौधरी, पहली बार चुनाव में दोनों उँगलियों में इंक लगायी जा रही है, यह लोग चुनाव और लोकतंत्र की कितनी धज्जियाँ उड़ायेंगे?"
वहीं, राजद प्रवक्ता कंचना यादव ने मतदान के बाद का शांभवी चौधरी का वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "यह तो एक अलग ही स्तर का फ़्रॉड चल रहा है। ये हैं LJP सांसद शांभवी चौधरी चौधरी। दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है। मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया। जब यह बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आंखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं। चुनाव आयोग, यह सब कैसे हो रहा है? इसकी जांच कौन करेगा?"
मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, वहीं कई लोग इसे चुनावी व्यवस्था पर सवाल बता रहे हैं। एक्स पर अभिषेक नाम के एक यूजर ने लिखा,"यहां या तो बूथ इंचार्ज बेवक़ूफ़ है या ढंग से ट्रेनिंग नहीं की है, जो माँ के बायें हाथ में, बाप के दाहिने हाथ में और शांभवी के दोनों हाथ में स्याही लगा रहा है। या फिर ये नई नवेली सांसद ने सच में दो वोट डाले हैं।"
वहीं दुर्गेश शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, "दोनों हाथों की उंगलियों में स्याही से यह साबित नहीं होता है कि शांभवी चौधरी ने 2 बार मतदान किया है, लेकिन शक की निगाहें जरूर उनके ऊपर उठती हैं क्योंकि देश में EC के ऊपर विश्वसनीयता का जो स्तर है उसे ध्यान में रखकर, यह भी बड़ी संभावना हो सकती है, जांच जरूर होनी चाहिए।"
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग