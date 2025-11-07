Bihar Election: रिकॉर्ड वोटिंग से खुश हुए नीतीश कुमार, बोले- अब बिहार को टॉप स्टेट बनाना है

पहले चरण की वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद। पिछले वर्षों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है। अब समय है बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। बिहार के लोगों से आग्रह है कि आने वाली 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें, ताकि बिहार और आगे बढ़े। सबका सम्मान हो, सबका विकास हो।