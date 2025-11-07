Bihar Election: रिकॉर्ड वोटिंग से खुश हुए नीतीश कुमार, बोले- अब बिहार को टॉप स्टेट बनाना है

Nitish Kumar(Image: X-Nitish Kumar)
Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हुई वोटिंग ने पुराने सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार पहले चरण की 121 सीटों पर 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत में हुई इस बढ़त को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। सता पक्ष दावा कर रहा है कि विकास के लिए लोगों ने वोट किया है। वहीं विपक्ष का दावा है कि बदलाव के लिए वोट हुआ है। अब सीएम नीतीश ने भी प्रतिक्रिया दी है।
पहले चरण की वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद। पिछले वर्षों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है। अब समय है बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। बिहार के लोगों से आग्रह है कि आने वाली 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें, ताकि बिहार और आगे बढ़े। सबका सम्मान हो, सबका विकास हो।
जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि बिहार में 2025 के चुनाव में मतदान प्रतिशत एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर दिखा रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी नीतीश कुमार की सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की नीतियों का परिणाम है। संजय झा ने कहा कि प्रत्याशियों से मिली रिपोर्ट साफ दिखा रही है कि एनडीए बड़ी जीत हासिल कर रहा है, और मतदाताओं ने जाति-धर्म से ऊपर उठकर विकास व स्थिरता को महत्व दिया है।
वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग पर कहा कि 14 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा, जनता नए विकल्प को लेकर उत्साह में है और प्रवासी मजदूरों से बड़े पैमाने पर वोटिंग की है, वही इस चुनाव के X फैक्टर हैं। पीके ने जनसुराज की जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में पहली बार युवाओं की वोटिंग सबसे अधिक हुई है, इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं होती, बदलाव निश्चित है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग