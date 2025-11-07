Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election: अनंत सिंह से लेकर रीतलाल यादव तक, बाहुबली उम्मीदवारों की सीटों पर भी रिकार्ड वोटिंग

Bihar Election: बिहार चुनाव में बाहुबली उम्मीदवारों की सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है। मोकामा, दानापुर से लेकर लालगंज तक, इन निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं ने भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जानिए, किस निर्वाचन क्षेत्र में कितना मतदान हुआ।

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 07, 2025

रीतलाल यादव और अनंत सिंह

रीतलाल यादव और अनंत सिंह

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इस चरण की ख़ासियत यह रही कि कई हाई-प्रोफ़ाइल और बाहुबली छवि वाले उम्मीदवारों की सीटों पर भी इस बार मतदाताओं ने भारी संख्या में मतदान किया। जिन सीटों पर आम तौर पर तनाव, दहशत या दबाव की आशंका रहती है, वहां भी लोगों ने खुलकर वोट डाले। पहले चरण में अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, रीतलाल यादव, हुलास पांडेय और ओसामा शहाब जैसे बाहुबली नामों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है।

मोकामा बना चुनाव का सबसे बड़ा अखाड़ा

मोकामा सीट पर 62.16% मतदान दर्ज किया गया। यह सीट पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में रही है। जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या, उसके बाद अनंत सिंह पर आरोप और मतदान से पहले उनके जेल जाने के कारण यह सीट राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। यहां चुनावी समीकरण और फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण ने इस सीट को पूरे बिहार में हाई-वोल्टेज सेंटर बना दिया। यहाँ JDU के अनंत सिंह बनाम RJD की वीणा देवी के बीच सीधा मुकाबला है। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों ही पक्षों के समर्थक भारी संख्या में वोट डालने पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए थे ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके।

दानापुर: रीतलाल बनाम रामकृपाल में मुकाबला सख्त

दानापुर सीट पर 55.27% मतदान हुआ। RJD प्रत्याशी रीतलाल यादव इस समय जेल में हैं, इसलिए उनकी बेटी श्वेता सिन्हा ने उनके स्थान पर चुनावी अभियान संभाला। दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव मैदान में थे। पूरी कैंपेन के दौरान यह सीट सुर्खियों में रही। मतदान शांतिपूर्ण रहा और मतदाता विकास और अपने स्थानीय मुद्दों पर वोट करते दिखे।

ब्राह्मपुर में हुलास पांडेय की उपस्थिति और 58% वोटिंग

ब्राह्मपुर सीट पर 58% मतदान दर्ज किया गया। बाहुबली छवि वाले उम्मीदवार हुलास पांडेय के कारण इस क्षेत्र में चुनावी वातावरण गर्म रहा। यहाँ भी मतदाताओं ने अपेक्षा से अधिक संख्या में मतदान करके चुनाव को दिलचस्प बना दिया। यहां 20220 के चुनाव में 54.37% वोटिंग हुई थी।

रघुनाथपुर: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की सीट पर 51.18% मतदान

सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट पर ओसामा शहाब को लेकर चुनावी चर्चा सबसे ज्यादा रही। दिवंगत शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत के कारण यह सीट पहली बार इतनी राष्ट्रीय चर्चा में आई। यहाँ 51.18% वोटिंग हुई। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रखी गई थी और मतदान शांतिपूर्ण रहा।

लालगंज में शिवानी शुक्ला के कारण युवाओं का उत्साह

लालगंज सीट पर 60.17% वोटिंग दर्ज की गई। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला इस चुनाव की सबसे युवा और हाई-विज़िबिलिटी वाली उम्मीदवारों में गिनी गईं। महिलाओं और युवा मतदाताओं की सक्रियता इस सीट पर साफ़ दिखाई दी। इस सीट पर 2020 के चुनाव में लगभग 55% मतदान हुआ था।

कहां कितनी वोटिंग?

उम्मीदवारसीटमतदान प्रतिशत
अनंत सिंह / वीणा देवीमोकामा62.16%
रीतलाल यादवदानापुर55.27%
हुलास पांडेयब्रह्मपुर58%
ओसामा शहाबरघुनाथपुर51.18%
शिवानी शुक्लालालगंज60.17%

