Bihar Election: अनंत सिंह से लेकर रीतलाल यादव तक, बाहुबली उम्मीदवारों की सीटों पर भी रिकार्ड वोटिंग

मोकामा सीट पर 62.16% मतदान दर्ज किया गया। यह सीट पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में रही है। जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या, उसके बाद अनंत सिंह पर आरोप और मतदान से पहले उनके जेल जाने के कारण यह सीट राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। यहां चुनावी समीकरण और फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण ने इस सीट को पूरे बिहार में हाई-वोल्टेज सेंटर बना दिया। यहाँ JDU के अनंत सिंह बनाम RJD की वीणा देवी के बीच सीधा मुकाबला है। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों ही पक्षों के समर्थक भारी संख्या में वोट डालने पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए थे ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके।