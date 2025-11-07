बिहार में रिकार्ड वोटिंग से गदगद हुए तेजस्वी यादव, बोले- बदलाव की लहर दिखाई, 20 साल के अंधकार का होगा अंत

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान पूरी तरह से संपन्न हो गया है। इस दौरान राज्य के मतदाताओं ने पूरे उत्साह और जोश के साथ लोकतंत्र में भागीदारी दिखाई। पहले चरण में 64.66 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस ऐतिहासिक मतदान से महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव गदगद दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने बदलाव की स्पष्ट लहर दिखाई है। हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए घर से निकलकर लोकतंत्र की रोशनी जगाई।