Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार में रिकार्ड वोटिंग से गदगद हुए तेजस्वी यादव, बोले- बदलाव की लहर दिखाई, 20 साल के अंधकार का होगा अंत

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकार्ड वोटिंग से खुश तेजस्वी यादव ने कहा कि हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए परिवर्तन की रोशनी जलाई है। जिसकी दस्तक पूरे बिहार में सुनाई देने लगी है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 07, 2025

तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव (Photo- Tejashwi Yadav X)

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान पूरी तरह से संपन्न हो गया है। इस दौरान राज्य के मतदाताओं ने पूरे उत्साह और जोश के साथ लोकतंत्र में भागीदारी दिखाई। पहले चरण में 64.66 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस ऐतिहासिक मतदान से महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव गदगद दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने बदलाव की स्पष्ट लहर दिखाई है। हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए घर से निकलकर लोकतंत्र की रोशनी जगाई।

युवा लाएंगे नई सरकार- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल में पहली बार बदलाव के लिए महागठबंधन के पक्ष में इतनी बड़ी लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, “पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है। हर घर से ही नहीं, हर हृदय से भी सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि इस बार नई युवा सरकार लायेंगे, हर घर से सरकार चलायेंगे और हर बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त और चेंज मेकर बनायेंगे।”

महिलाओं, युवाओं को दिया धन्यवाद

तेजस्वी ने विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका उत्साह और भागीदारी बिहार में महापरिवर्तन का संकेत है। उन्होंने कहा, "महिलाएं, बुजुर्ग और हमारे युवा साथियों ने जिस जोश, जुनून , जज़्बे, उम्मीद और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उससे साफ हो चुका है कि बिहार में महापरिवर्तन होने जा रहा है।"

20 वर्षों की समस्याओं का होने जा रहा अंत

तेजस्वी यादव ने बताया कि 121 सीटों पर बिहारवासियों ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में एकजुट रूप से वोट किया है। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से चल रही बेरोजगारी, गरीबी, अन्याय, अपराध और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का अंत अब सुनिश्चित है। उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि उनकी शक्ति और समर्थन ही बिहार के परिवर्तन युग का प्रकाश पुंज है।

दूसरे चरण के लिए जनता से आह्वान

तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से अपील की कि पहले चरण की भांति ही दूसरे चरण में भी अपना प्रेम, आशीर्वाद और समर्थन बनाए रखें। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को मतदान के दौरान जनता का सहयोग महागठबंधन के लिए और भी निर्णायक साबित होगा। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगले पांच वर्षों में बिहार को इतना खुशहाल बनाया जाएगा कि 14 नवंबर का दिन राज्यवासियों के लिए उत्सव के रूप में याद किया जाएगा।

विपक्ष पर बाधा उत्पन्न करने का आरोप

तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमें विनम्रता के साथ मंजिल तक मजबूत कदम रखते हुए पहुंचना है। विपक्ष द्वारा उत्पन्न बाधाओं का सामना करते हुए, लोकतंत्र और संविधान पर आए खतरे को मिटाते हुए, जनता जनार्दन के हर सपने को लक्ष्य तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनता के सपनों और अधिकारों को सुनिश्चित करना महागठबंधन की प्राथमिकता होगी। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे सकारात्मक ऊर्जा और समर्थन के साथ लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में भाग लेते रहें।

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: पहले फेज में बंपर मतदान, बेगूसराय में टूटा रिकार्ड, शेखपुरा में सबसे कम वोटिंग
पटना
Bihar Elections-First Phase of Polling

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेजस्वी यादव

Updated on:

07 Nov 2025 08:13 am

Published on:

07 Nov 2025 08:12 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में रिकार्ड वोटिंग से गदगद हुए तेजस्वी यादव, बोले- बदलाव की लहर दिखाई, 20 साल के अंधकार का होगा अंत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election: बुरे फंसे RJD विधायक भाई वीरेंद्र, मतदान केंद्र पर दारोगा को धमकी देना पड़ा महंगा, FIR दर्ज

पटना

बिहार चुनाव: रिकॉर्ड वोटिंग से मुख्य चुनाव आयुक्त हुए खुश, जानिए क्या बोले ज्ञानेश कुमार

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
पटना

Bihar Elections:अमित शाह पूर्णिया में करेंगे रोड शो, योगी की रक्सौल में रैली, चिराग का दावा NDA जीतेगा

पटना

OBC-EBC का गणित ही यहां जीत का फार्मूला, महागठबंधन की गांठ में औरंगाबाद

Tejashwi Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.