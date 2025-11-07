बिहार में रिकार्ड वोटिंग से गदगद हुए तेजस्वी यादव, बोले- बदलाव की लहर दिखाई, 20 साल के अंधकार का होगा अंत

तेजस्वी यादव (Photo- Tejashwi Yadav X)
बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान पूरी तरह से संपन्न हो गया है। इस दौरान राज्य के मतदाताओं ने पूरे उत्साह और जोश के साथ लोकतंत्र में भागीदारी दिखाई। पहले चरण में 64.66 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस ऐतिहासिक मतदान से महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव गदगद दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने बदलाव की स्पष्ट लहर दिखाई है। हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए घर से निकलकर लोकतंत्र की रोशनी जगाई।
तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल में पहली बार बदलाव के लिए महागठबंधन के पक्ष में इतनी बड़ी लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, “पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है। हर घर से ही नहीं, हर हृदय से भी सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि इस बार नई युवा सरकार लायेंगे, हर घर से सरकार चलायेंगे और हर बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त और चेंज मेकर बनायेंगे।”
तेजस्वी ने विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका उत्साह और भागीदारी बिहार में महापरिवर्तन का संकेत है। उन्होंने कहा, "महिलाएं, बुजुर्ग और हमारे युवा साथियों ने जिस जोश, जुनून , जज़्बे, उम्मीद और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उससे साफ हो चुका है कि बिहार में महापरिवर्तन होने जा रहा है।"
तेजस्वी यादव ने बताया कि 121 सीटों पर बिहारवासियों ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में एकजुट रूप से वोट किया है। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से चल रही बेरोजगारी, गरीबी, अन्याय, अपराध और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का अंत अब सुनिश्चित है। उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि उनकी शक्ति और समर्थन ही बिहार के परिवर्तन युग का प्रकाश पुंज है।
तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से अपील की कि पहले चरण की भांति ही दूसरे चरण में भी अपना प्रेम, आशीर्वाद और समर्थन बनाए रखें। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को मतदान के दौरान जनता का सहयोग महागठबंधन के लिए और भी निर्णायक साबित होगा। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगले पांच वर्षों में बिहार को इतना खुशहाल बनाया जाएगा कि 14 नवंबर का दिन राज्यवासियों के लिए उत्सव के रूप में याद किया जाएगा।
तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमें विनम्रता के साथ मंजिल तक मजबूत कदम रखते हुए पहुंचना है। विपक्ष द्वारा उत्पन्न बाधाओं का सामना करते हुए, लोकतंत्र और संविधान पर आए खतरे को मिटाते हुए, जनता जनार्दन के हर सपने को लक्ष्य तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनता के सपनों और अधिकारों को सुनिश्चित करना महागठबंधन की प्राथमिकता होगी। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे सकारात्मक ऊर्जा और समर्थन के साथ लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में भाग लेते रहें।
