Bihar Election 2025: पहले फेज में बंपर मतदान, बेगूसराय में टूटा रिकार्ड, शेखपुरा में सबसे कम वोटिंग

बिहार चुनाव-प्रथम चरण का मतदान (Photo-IANS)
Bihar Election 2025:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग उत्साहपूर्ण रही। मतदाताओं ने सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगाईं और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के अनुसार, शाम 5 बजे तक औसतन 60.18% मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि 2000 के चुनाव के बाद पहली बार मतदान का आंकड़ा 60 प्रतिशत के पार गया है।
इस बार सबसे ज्यादा मतदान बेगूसराय जिले में रिकॉर्ड हुआ, जहां 67.32% वोटर अपने वोट डालने पहुंचे। ऐतिहासिक आंकड़ों की बात करें तो बेगूसराय में 2005 में लगभग 44.6% मतदान हुआ था, 2010 में यह बढ़कर 55.6% हुआ। 2015 में 54.47% और 2020 में 55.6% फीसदी वोट डाले गए।
शेखपुरा जिले में इस बार सबसे कम मतदान दर्ज हुआ। कुल 52.36% लोगों ने वोट डाले, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कम है। 2020 में शेखपुरा का वोटिंग प्रतिशत 56.26% था, 2015 में 55.61% और 2010 में 55.44% के आसपास वोटिंग हुई थी। अगर 2005 की बात करें तो उस साल मात्र 44.41% मतदाता ही बूथ तक पहुंचे थे। ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार शेखपुरा में पिछली बार के मुकाबले वोटिंग टर्नआउट में गिरावट आई है, जबकि राज्य के कई अन्य जिलों में वृद्धि देखने को मिली।
|जिला
|मतदान प्रतिशत
|मधेपुरा
|65.74%
|सहरसा
|62.65%
|दरभंगा
|58.38%
|मुजफ्फरपुर
|64.63%
|गोपालगंज
|64.96%
|सीवान
|57.41%
|सारण
|60.90%
|वैशाली
|59.45%
|समस्तीपुर
|66.65%
|बेगूसराय
|67.32% (सबसे ज़्यादा)
|खगड़िया
|60.65%
|मुंगेर
|54.90%
|लखीसराय
|62.76%
|शेखपुरा
|52.36% (सबसे कम)
|नालंदा
|57.58%
|पटना
|55.02%
|भोजपुर
|53.24%
|बक्सर
|55.10%
