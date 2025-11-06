Bihar Election 2025: पहले फेज में बंपर मतदान, बेगूसराय में टूटा रिकार्ड, शेखपुरा में सबसे कम वोटिंग

शेखपुरा जिले में इस बार सबसे कम मतदान दर्ज हुआ। कुल 52.36% लोगों ने वोट डाले, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कम है। 2020 में शेखपुरा का वोटिंग प्रतिशत 56.26% था, 2015 में 55.61% और 2010 में 55.44% के आसपास वोटिंग हुई थी। अगर 2005 की बात करें तो उस साल मात्र 44.41% मतदाता ही बूथ तक पहुंचे थे। ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार शेखपुरा में पिछली बार के मुकाबले वोटिंग टर्नआउट में गिरावट आई है, जबकि राज्य के कई अन्य जिलों में वृद्धि देखने को मिली।