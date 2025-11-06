Bihar Election 2025: चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे तेज प्रताप यादव? वोट डालने के बाद खुद दिया संकेत

तेज प्रताप ने अपने राजनीतिक लक्ष्य को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, “हम इतने लोभी नहीं कि कुर्सी के लिए भागें। लेकिन जैसा कि हमारे पिताजी कहते थे कि अगर हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे, वैसे ही अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे बनेंगे या नहीं, यह 14 तारीख को तय होगा।” अपने राजनीतिक रुख को साफ करते हुए उन्होंने कहा, “हमारी विचारधारा डॉ. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की है। सामाजिक न्याय, संपूर्ण क्रांति और जनता के हक की बात हम हमेशा करते रहे हैं।”