Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election 2025: चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे तेज प्रताप यादव? वोट डालने के बाद खुद दिया संकेत

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण में वोट डालने के बाद, तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार चाहे किसी की भी बने, वह उसी का समर्थन करेंगे जो बेरोज़गारी और पलायन के मुद्दों पर बात करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कोई पद नहीं चाहते, लेकिन अगर मौका मिला तो मुख्यमंत्री बनेंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 06, 2025

bihar election |तेज प्रताप यादव

मतदान के दौरान महुआ में भ्रमण करते तेज प्रताप यादव (फ़ोटो- DD News Bihar X)

Bihar Election 2025:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने भी वोट डाला। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे तेज प्रताप ने वोट डालने के बाद जनता से भी वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चुनाव के बाद वह किस राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे।

जो रोजगार देगा, पलायन रोक देगा… हम उसके साथ

मतदान करने के बाद राज्य में सत्ता समीकरणों पर बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, “किसी की भी सरकार बने, जो आम आदमी को रोजगार देगी, बिहार में पलायन रोकेगी, बदलाव लाएगी, हम उसी के साथ रहेंगे। जनता मालिक है, जनता ही चीजें बनाती और बिगाड़ती है।” तेज प्रताप ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि जो मुद्दे की बात करेगा वो उसी के साथ जाएंगे।

मतदाता ही असली मालिक- तेज प्रताप

तेज प्रताप यादव ने कहा, “बिहार की जनता को अपना वोट ज़रूर डालना चाहिए। हर वोट महत्वपूर्ण है। माता-पिता का आशीर्वाद एक जगह होता है, लेकिन जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है।” उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता का फैसला ही अंतिम होगा और सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इसका निर्धारण भी वही करेगी।

लोहिया और कर्पूरी की विचारधारा का हवाला

तेज प्रताप ने अपने राजनीतिक लक्ष्य को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, “हम इतने लोभी नहीं कि कुर्सी के लिए भागें। लेकिन जैसा कि हमारे पिताजी कहते थे कि अगर हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे, वैसे ही अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे बनेंगे या नहीं, यह 14 तारीख को तय होगा।” अपने राजनीतिक रुख को साफ करते हुए उन्होंने कहा, “हमारी विचारधारा डॉ. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की है। सामाजिक न्याय, संपूर्ण क्रांति और जनता के हक की बात हम हमेशा करते रहे हैं।”

ये भी पढ़ें

Bihar Election Voting 2025: तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने पहली बार डाला वोट, लालू-राबड़ी, मीसा-रोहिणी भी साथ पहुंचे मतदान केंद्र
पटना
bihar election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेज प्रताप यादव

Published on:

06 Nov 2025 12:19 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election 2025: चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे तेज प्रताप यादव? वोट डालने के बाद खुद दिया संकेत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट, भावुक हुए मतदाता

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट
पटना

बिहार चुनाव: निर्दलीय प्रत्याशी ने EVM में गड़बड़ी के लगाए आरोप, छपरा में 150 वोटर्स के नाम गायब

सुप्रीम कोर्ट में हुई दोबारा काउंटिंग (Photo-IANS)
पटना

Bihar 1st Phase Voting: ‘बीच-बीच में…’, मतदान के बीच RJD ने लगाया धांधली का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब

Lalu Prasad Yadav
पटना

Bihar Election 2025: मां राबड़ी ने दिया जीत का आशीर्वाद, भावुक होकर तेज प्रताप ने क्या कहा…

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.