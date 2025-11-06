Bihar Election Voting 2025: तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने पहली बार डाला वोट, लालू-राबड़ी, मीसा-रोहिणी भी साथ पहुंचे मतदान केंद्र

Bihar Elections Phase 1 Voting:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज वोटिंग जारी है। पटना में मतदान के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला दृश्य रहा तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का पहली बार वोट डालने पहुंचना। राजश्री यादव, जो अब तक सुर्खियों से दूर रही हैं, आज मतदान केंद्र पर साधारण लेकिन आत्मविश्वासी अंदाज़ में पहुंचीं। उनके साथ स्वयं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी मतदान केंद्र पहुंचे थे। मतदान के बाद हालांकि राजश्री ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और सीधे गाड़ी में बैठकर लौट गईं।