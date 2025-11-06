Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election Voting 2025: तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने पहली बार डाला वोट, लालू-राबड़ी, मीसा-रोहिणी भी साथ पहुंचे मतदान केंद्र

Bihar Election Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने भी पहली बार वोट डाला। वो पूरे लालू परिवार के साथ वेटनरी कॉलेज ग्राउंड स्थित मतदान केंद्र पहुंची थी। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 06, 2025

bihar election

वोटिंग के बाद लालू परिवार (फ़ोटो- रोहिणी आचार्य X)

Bihar Elections Phase 1 Voting:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज वोटिंग जारी है। पटना में मतदान के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला दृश्य रहा तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का पहली बार वोट डालने पहुंचना। राजश्री यादव, जो अब तक सुर्खियों से दूर रही हैं, आज मतदान केंद्र पर साधारण लेकिन आत्मविश्वासी अंदाज़ में पहुंचीं। उनके साथ स्वयं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी मतदान केंद्र पहुंचे थे। मतदान के बाद हालांकि राजश्री ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और सीधे गाड़ी में बैठकर लौट गईं।

पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में किया मतदान

राजश्री सहित पूरे लालू परिवार ने अपना वोट पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड स्थित मतदान केंद्र पर डाला। पिछले कुछ चुनावों में भी लालू परिवार का मतदान केंद्र यही रहा है। लालू यादव ने वोटिंग के बाद कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे लिखा, " तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। उधर, राबड़ी देवी ने भावुक अंदाज़ में कहा, “सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान जरूर करें। दोनों बेटों को माँ का आशीर्वाद है।”

तेजस्वी यादव ने दिया राजनीतिक संदेश

मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की और रोज़गार, शिक्षा और विकास पर केंद्रित संदेश दिया। तेजस्वी बोले, “हम बिहार के सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे अपने वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर वोट दें। जो आपको नौकरी, रोज़गार, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और कमाई दे, उसे वोट दें।” उन्होंने आगे कहा, “हमें मिलकर एक नया बिहार बनाना है। जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई सबके लिए हो। 14 तारीख को नई सरकार बनने जा रही है।”

मीसा भारती का एनडीए पर हमला

राजद सांसद मीसा भारती ने एनडीए पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा, “सत्ताधारी दल के संरक्षण में मोकामा में खूनी वारदातें हो रही हैं। गरीबों को डराकर वोट रोकने की कोशिश की जा रही है। जब गरीबों का राज था, तब ये लोग जंगलराज कहते थे, आज क्या चल रहा है?”

रोहिणी आचार्य का तीखा बयान

तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने कहा, "ये चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "इस बार बिहार में बेरोजगारी दूर होने वाली है। हमारे गरीब भाई जो दर-दर भटक रहे हैं और पलायन करने को मजबूर हैं, वे अब कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें अब यहीं रोजगार मिलेगा, युवाओं की सरकार बनेगी, इस बार रोजगार देने वाली सरकार बनेगी।"

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

तेजस्वी यादव

Updated on:

06 Nov 2025 11:10 am

Published on:

06 Nov 2025 10:38 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election Voting 2025: तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने पहली बार डाला वोट, लालू-राबड़ी, मीसा-रोहिणी भी साथ पहुंचे मतदान केंद्र

