Bihar Elections: सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग, इन जगहों पर खराब हुई EVM, गायघाट में मतदान का बहिष्कार

VIP संस्थापक और बिहार के लिए महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि जनता लोकतंत्र की मालिक है और राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार उनके पास है। अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से करें। आपको देखना चाहिए कि अतीत में किसने अपने वादे पूरे किए हैं, इसलिए सभी को अपने वोट का ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद, हम अपने सभी संकल्पों को पूरा करेंगे जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 14 जनवरी को एक बार में माताओं और बहनों को एक साल का पैसा देना, हर घर को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन।