Bihar Elections: सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग, इन जगहों पर खराब हुई EVM, गायघाट में मतदान का बहिष्कार

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: सुबह 9 बजे तक 13 फीसदी वोटिंग हुई है। बेगूसराय में सबसे अधिक 14.60 फीसदी वोटिंग हुई है। मोकामा विधानसभा सीट पर 13.01 वोटिंग हुई है। जानिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर क्या कहा...

2 min read
Google source verification

पटना

image

Pushpankar Piyush

Nov 06, 2025

First phase of polling in Bihar

बिहार में पहले चरण का मतदान (फोटो-IANS)

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting:बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान जारी है। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे तक 13 फीसदी वोटिंग हुई है। बेगूसराय 14.60 फीसदी, भोजपुर में 13.11 फीसदी, बक्सर में 13.28, दरभंगा में 12.48, गोपालगंज 13.97, खगड़िया में 14.15, लखीसराय में 17.00, मधेपुरा में 13.74, मुंगेर में 13.37, मुजफ्फरपुर में 14.38, नालंदा में 12.45, मोकामा विधानसभा सीट पर 13.01 वोटिंग हुई है।

मुजफ्फरपुर में 3 बूथ पर जनता ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। गायघाट विधासभा की तीन बूथों 161, 162 और 170 पर मतदाताओं ने पुल और सड़क निर्माण को लेकर वोट का बहिष्कार कर दिया है। दानापुर, मधेपुरा और राघोपुर में ईवीएम खराब होनी की सूचना आई है। बख्तियार पुर के बूथ नंबर 316 में ईवीएम खराब होने पर लंबी लाइन लग गई है। सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर (मुंगेर जिला) और जमालपुर में सुरक्षा कारणों से मतदान का समय शाम 5 बजे तक सीमित कर दिया गया है।

नीतीश सीएम थे, हैं और रहेंगे: सम्राट चौधरी

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मतदान के बाद कहा कि सीएम नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। सम्राट ने कहा कि हमने लोगों को बताया कि बिहार 20 साल पहले कहां था और आज बिहार कहां है और पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कितना काम किया है। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हम काम करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ घोषणा करने वाले लोग हैं।

लोकतंत्र में जनता मालिक: सहनी

VIP संस्थापक और बिहार के लिए महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि जनता लोकतंत्र की मालिक है और राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार उनके पास है। अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से करें। आपको देखना चाहिए कि अतीत में किसने अपने वादे पूरे किए हैं, इसलिए सभी को अपने वोट का ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद, हम अपने सभी संकल्पों को पूरा करेंगे जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 14 जनवरी को एक बार में माताओं और बहनों को एक साल का पैसा देना, हर घर को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Nov 2025 10:10 am

Published on:

06 Nov 2025 10:09 am

Bihar Elections: सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग, इन जगहों पर खराब हुई EVM, गायघाट में मतदान का बहिष्कार

