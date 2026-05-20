बिहार सिपाही भर्ती: CSBC ने जारी किया शेड्यूल, जानिए कब होगी लिखित परीक्षा

वहीं, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही, गृह विभाग (कारा) में कक्षपाल तथा परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के कुल 4236 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 14 एवं 17 जून 2026 को दो पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी। पर्षद ने बताया कि प्रथम पाली के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 8 से 9 बजे तक और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश केवल ई-प्रवेश पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा।