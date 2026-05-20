बिहार में मर्डर से 4 गुना ज्यादा मौतें सड़कों पर! अब रडार गन से होगी निगरानी, स्पीड लिमिट तोड़ते ही कटेगा चालान

दरअसल, पिछले साल तेलंगाना में हुए भीषण सड़क हादसों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की खंडपीठ ने 13 अप्रैल को देश भर के नेशनल हाईवे की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देश के नागरिकों को मिला जीवन का अधिकार सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं है। राज्य सरकारों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित सड़कें और यात्रा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने हाईवे पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगाने और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की अनुमति के बिना किसी भी नए ढाबे या होटल को एनओसी जारी न करने का सख्त निर्देश दिया था, जिसके बाद बिहार प्रशासन को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी हैं।